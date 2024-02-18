На Украине допустили потерю Харькова и Запорожья

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По мнению экс-депутата Верховной рады, сейчас проходящего службу в рядах ВСУ Игоря Луценко, после утраты контроля над Авдеевкой Украина рискует лишиться и власти над другими городами, такими как Харьков и Запорожье. Об этом он написал в Facebook*.
«Сначала Марьинка, затем Артемовск, а перед ним — Лисичанск-Север. Вы видите тенденцию? Почему ситуация повторяется? Почему следующими могут быть Курахово-Угледар, Степное, Купянск? Каковы основания не ожидать, что далее не окажутся под угрозой Харьков и Запорожье? Нет никаких причин!», — отметил Луценко, опасаясь за потерю контроля над другими городами.
По его словам, ВСУ сейчас, предположительно, ведут относительно организованный отход. Он указал, что основной причиной постоянных отступлений стало эффективное применение российской армией управляемых авиационных бомб.
В субботу, 17 февраля, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину о полном захвате Авдеевки в Донецкой народной республике под контроль группировкой войск «Центр» под руководством генерал-полковника Андрея Мордвичева.
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*запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
«Сначала Марьинка, затем Артемовск, а перед ним — Лисичанск-Север. Вы видите тенденцию? Почему ситуация повторяется? Почему следующими могут быть Курахово-Угледар, Степное, Купянск? Каковы основания не ожидать, что далее не окажутся под угрозой Харьков и Запорожье? Нет никаких причин!», — отметил Луценко, опасаясь за потерю контроля над другими городами.
В субботу, 17 февраля, глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину о полном захвате Авдеевки в Донецкой народной республике под контроль группировкой войск «Центр» под руководством генерал-полковника Андрея Мордвичева.
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*запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Артем Кузьмин