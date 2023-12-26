Фото: iStock/Silent_GOS
В результате конфликта Украина может потерять Одессу, Харьков, а в том числе и свою столицу – Киев, об этом пишет Politika.
«Взятие Одессы и Харьковской области больше не призрачная идея, а стратегическая необходимость. То же самое и с Киевом, которому угрожают окружение и блокада, пока сами украинцы не решат свергнуть нынешнюю власть и принять мир. Не умерились и амбиции Польши (как и Венгрии) к возвращению своих исторических территорий», — прокомментировал ситуацию автор статьи.
По мнению сербского журналиста, единственным разумным выходом из сложившейся ситуации станет раздел нынешней Украины. Автор также напомнил, что западные союзники Киева стали медленно, но верно сокращать помощь Вооружённым силам Украины, намекая и подталкиваю правительство страны к принятию решения о столе мирных переговоров с Россией.
Читайте также:
«Любым способом»: Залужного не волнует, как будут пополнены ряды ВСУ
«Готовимся к худшему»: На Украине больше не питают иллюзий о победе ВСУ
«В шаге от краха»: Польский эксперт предрёк ближайшее будущее Украины
Евгения Парфентьева