Жители Москвы и Петербурга наблюдали полярное сияние – фото

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В небе над Москвой и Санкт-Петербургом минувшей ночью наблюдалось полярное сияние. Об этом сообщает РИА Новости.
Природное явление возникло из-за начавшейся магнитной бури. Она была вызвана приходом на Землю солнечного вещества, выброшенного в ночь с 28 на 29 февраля. Несмотря на то, что приход этой энергии прогнозировался, начало магнитной бури стало неожиданным, рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Большинство мировых научных центров прогнозировали лишь слабые возмущения, которые нельзя было отметить на графиках. Однако на деле сила бури оказалась мощнее.
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Анастасия Чинкова