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Жители Москвы и Петербурга наблюдали полярное сияние – фото

В небе над Москвой и Санкт-Петербургом наблюдалось полярное сияние
04 марта 2024, 08:54
Фото: iStock/murat4art

Фото: iStock/murat4art

В небе над Москвой и Санкт-Петербургом минувшей ночью наблюдалось полярное сияние. Об этом сообщает РИА Новости.



Природное явление возникло из-за начавшейся магнитной бури. Она была вызвана приходом на Землю солнечного вещества, выброшенного в ночь с 28 на 29 февраля. Несмотря на то, что приход этой энергии прогнозировался, начало магнитной бури стало неожиданным, рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Большинство мировых научных центров прогнозировали лишь слабые возмущения, которые нельзя было отметить на графиках. Однако на деле сила бури оказалась мощнее.


Отмечается, что полярное сияние наблюдалось с восьми вечера 3 марта до полуночи.

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Загруженность дорог Подмосковья в понедельник утром составляет 5 баллов
04 марта 2024, 09:33

Фото: istockphoto / MaYcaL

Дорожная обстановка в Московской области утром 4 марта: загруженность дорог Подмосковья составляет 5 баллов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В министерстве подчеркнули, что На дорогах зафиксировано более 756 тысяч автомобилей.

«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Киевском, Варшавском, Волоколамском, Рублёво-Успенском, Пятницком, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском и Щёлковском шоссе», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что затруднено движение автомобилей также на трассах А-105, М- 1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Кроме этого, в Минтрансе настоятельно рекомендуют водителям быть более внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

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Космонавт Гребенкин отправился на МКС с тремя американцами
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным стартовал к МКС
04 марта 2024, 07:23

Фото: istock / Alexyz3d

Российский космонавт Александр Гребенкин отправился на МКС вместе с тремя американскими астронавтами. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с площадки космического центра имени Джона Кеннеди состоялся в 06:53 по московскому времени.

Стыковка капсулы Crew Dragon с МКС должна состоятся 5 марта в 11:00 по мск. Отмечается, что Гребенкин стал 24-м российским астронавтом, который отправился на космическом корабле США. Это уже четвертый его полет на Crew Dragon. Планируется, что экипаж будет находиться на орбите около 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев могут не стать Героями России из-за полёта на корабле США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#мкс
#космонавт
#площадки
#ракеты
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На трассе «Таврида» в Крыму спустя сутки после атаки БПЛА восстановили движение
04 марта 2024, 06:48

Фото: iStock/ gutaper

Власти Крыма полностью сняли ограничения движения транспорта на 89 км трассы «Таврида» в направлении города Керчи в районе города Феодосии. Дорога была перекрыта сутки назад после атаки беспилотниками.
«В целях обеспечения безопасности дорожного движения рекомендуем соблюдать скоростные режимы и безопасную дистанцию», — написал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

Что именно произошло на вышеуказанном участке трассы — не раскрывалось. Водители объезжали перекрытый участок, свернув у села Батальное. Дорогу перекрыли примерно в 4:30 накануне, когда над Крымом было уничтожено 38 украинских беспилотников самолетного типа. Днем 3 марта на дороге было запущено реверсивное движение.

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Первый в истории пуск «Ангары» с космодрома Восточный состоится в апреле
04 марта 2024, 04:15

Фото: iStock/ Vladimir Zapletin

Первый в истории пуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный предварительно состоится в период с 6 по 10 апреля 2024 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Он также рассказал, что в мае с Восточного планируется запуск двух аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки «Ионосфера» на ракете «Союз-2».

Инфраструктуру для запусков ракет «Ангара» на Восточном создают с 2018 года. В ноябре-декабре 2023 года там прошли испытания с использованием копии ракеты со всеми системами, которые используются при подготовке к старту. Копия получила название «Ангара-НЖ».

Всего были совершены три пуска легкой «Ангары» и три пуска тяжелой. Самый первый состоялся в июле 2014 года. Все они были запущены с космодрома Плесецк в Архангельской области. С Восточного космодрома с 2016 года стартовали 16 ракет среднего класса «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б».

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#ракеты
#космос
#регионы
#наука
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На Приморье впервые обрушился огненный смерч
04 марта 2024, 03:13

Фото: iStock/ Natalya Bosyak

Огненный смерч впервые зафиксировали в Приморье, где бушуют природные пожары, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Примгидромета Варвару Коридзе.
Очевидцы распространили в соцсетях видео необычного вихря, который из светлого постепенно темнеет до чёрного И вздымается на десятки метров.

Редкое природное явление было снято в приморском поселке Провалово Барабашевского сельского поселения Хасанского округа.

2 марта представитель правительства региона сообщил о двух природных пожарах площадью 363 га возле населенных пунктов Хасан и Гвоздево. 3 марта площадь пожаров возросла до 3,8 тыс. га. В Хасанском муниципальном округе ввели особый противопожарный режим, огонь пошел на посёлки Зарубино и Сухановку. Также сохраняется риск направления еще и в сторону села Витязь и поселка Рязановка.

Огненный смерч представляет собой вихрь дыма, огня и пепла. Он возникает, как правило, в месте природных пожаров, когда сочетаются несколько факторов: огонь, пожар, ветер.

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#регионы
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В России запустят сервис дистанционных судебных заседаний по биометрии
04 марта 2024, 02:30

Фото: iStock/ vchal

В России планируется разработка в 2024 году сервиса для дистанционного участия в судебных заседаниях с использованием биометрии, сообщили ТАСС в Судебном департаменте при Верховном суде РФ.
Единая биометрическая система позволяет идентифицировать граждан по лицу и голосу. Реализацией нововведения займется Минцифры.

Отмечается, что возможность дистанционного участия в судебных заседаниях активно развивается последние пять лет. В первое время участвовать в заседании суда можно было по видео-конференц-связи из помещения суда в другом регионе. С 2022 года стало возможным участие в судебных заседаниях через веб-конференцию через личный компьютер или смартфон. В минувшем году число заседаний суда с использованием веб-конференции превысило 600 тыс.

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#биометрия
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Yle: в Финляндии отметили резкий рост числа венерических заболеваний
04 марта 2024, 01:31

Фото: iStock/ kieferpix

В Финляндии зафиксирован резкий рост случаев венерических заболеваний, сообщает местное издание Yle со ссылкой на исследования финской венерологической клиники HUS.
В частности, в стране резко выросла заболеваемость гонореей. Если раньше регистрировалось 300-500 случаев заражения в год, то к 2023 году этот показатель превысил 1000 случаев, и в 2024 году тенденция роста заболеваемости сохраняется, рассказала сотрудница клиники Эйя Хилтунен-Бак. Такие цифры являются рекордными для страны.

Группа исследователей из Мельбурнского центра сексуального здоровья ранее выяснила, что гонореей можно заразиться через поцелуи.

А в конце прошлого года резкий рост зарегистрированных случаев инфекций, передающихся половым путем, отмечался в 27 странах Европейского союза.

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#инфекция
#заражение
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Жители Подмосковья и Ленобласти увидели северное сияние
04 марта 2024, 01:12

Фото: iStock/ Wahidur Rahman

Жители ряда регионов России, в том числе Московской и Ленинградской области, публикуют в социальных сетях фотографии северного сияния, пишет РБК.
Судя по снимкам, атмосферное явление увидели жители Раменского, Пушкино, Коломны, Сергиева Посада, Волоколамска и других территорий Московской области, на южном берегу Финского залива, в Мурино и поселке Саперный, Коккорево и Лупполово Всеволожского района в Ленобласти, в районе Соснового Бора и Ломоносовского района Санкт-Петербурга, а также под Тверью.

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН ранее спрогнозировали северное сияние на широтах Москвы и Санкт-Петербурга из-за магнитной бури.

Увидеть сияние в вышеуказанных регионах можно до утра с открытых территорий, где нет сильно засвеченного неба.

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#подмосковье
#ленинградская область
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign
04 марта 2024, 00:01

Фото: iStock/ KatarzynaBialasiewicz

В России ограничили доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign, сообщает ТАСС со ссылкой на сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.
Причины ограничения доступа не поясняются.

«Коммерсантъ» отмечает, что блокировка произошла 19 февраля. При переходе на сайт с включенным VPN открывается страница поиска по словарю. По данным издания, в блоке «Информация о партнерах» размещен украинский флаг с антивоенным лозунгом.

Словарь Spread The Sign существует с 2006 года и содержит более 400 тыс. жестов на 44 языках. Цель проекта — сделать доступными все жестовые языки мира. Администратором сайта является шведская некоммерческая ассоциация «Европейский центр языка жестов».

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