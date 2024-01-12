Жители населенных пунктов РФ жалуются на многолетнее отсутствие врачей

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Жители некоторых поселков Томской и Астраханской областей жалуются на то, что в их населенных пунктах много лет нет врачей.
РЕН ТВ пишет, что жительница села Борики в Томской области Екатерина Родионова рассказала, что в селе с населением в почти 439 человек врач был 2 года назад.
По словам россиянки Александры Чевычаловой из населенного пункта Ресчаное под Астраханью, фельдшерский пункт там не работает уже 8 лет.
Ранее сообщалось, что как минимум в 20 регионах России школы сталкиваются с дефицитом учителей.
Не хватает учителей русского языка и литературы, математики, иностранных языков, физики. Начальные классы испытывают дефицит педагогов, логопедов, педагогов-психологов. Об этом пишут «Известия».
Издание направило запросы властям субъектов РФ. Две трети из ответивших, согласились с тем, что проблема существует.
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По словам россиянки Александры Чевычаловой из населенного пункта Ресчаное под Астраханью, фельдшерский пункт там не работает уже 8 лет.
«Все решают и решают вопрос. Когда он должен решиться? Зато у нас проведенный этот… интернет», — говорит Александра Чевычаловой.Представители Общероссийского народного фронта сообщили, что каждый пятый фельдшерский пункт в некоторых российских регионов оказался закрыт.
Ранее сообщалось, что как минимум в 20 регионах России школы сталкиваются с дефицитом учителей.
Не хватает учителей русского языка и литературы, математики, иностранных языков, физики. Начальные классы испытывают дефицит педагогов, логопедов, педагогов-психологов. Об этом пишут «Известия».
Издание направило запросы властям субъектов РФ. Две трети из ответивших, согласились с тем, что проблема существует.
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Мария Фирсова