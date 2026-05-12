12 мая 2026, 13:42

Жители Новосибирска часто выбрасывают в мусорные контейнеры живых котят, а также ценные предметы. Об этом рассказали в региональном операторе АО «САХ».





По данным Om1 Новосибирск, экипажи часто находят на площадках и в контейнерах животных, в основном котят. Всех живых сотрудники пристраивают в добрые руки или оставляют у себя. В потоке мусора также попадаются вещи советского периода, старые документы, семейные архивы, а также ценные предметы.





«Официальной процедуры передачи таких находок в музеи или архивы у нас не предусмотрено, но это не значит, что мы проходим мимо. Если сотрудник обнаруживает что-то, что явно представляет ценность (документы, ордена, иконы), информация передается диспетчеру, а затем в полицию», — рассказали в компании.