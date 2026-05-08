Автомобилистам Подмосковья за месяц выписали штрафы за мусор на 3,4 млн рублей
Штрафы на общую сумму около 3,4 млн рублей выписали в апреле автомобилистам Московской области за бытовой и строительный мусор, оставленный рядом с контейнерными площадками. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Выявлять нарушителей позволяют видеокамеры системы «Безопасный регион», установленные у контейнерных площадок.
«Сегодня цифровые сервисы ежедневно выявляют нарушителей на всей территории региона. Это помогает предотвращать образование мусорных навалов», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.Штрафы за мусор, выброшенный мимо баков, составляют до 70 тысяч рублей для физических лиц, до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.