Автомобилистам Подмосковья за месяц выписали штрафы за мусор на 3,4 млн рублей

Штрафы на общую сумму около 3,4 млн рублей выписали в апреле автомобилистам Московской области за бытовой и строительный мусор, оставленный рядом с контейнерными площадками. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Выявлять нарушителей позволяют видеокамеры системы «Безопасный регион», установленные у контейнерных площадок.





«Сегодня цифровые сервисы ежедневно выявляют нарушителей на всей территории региона. Это помогает предотвращать образование мусорных навалов», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.