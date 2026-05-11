Мусоровоз насмерть сбил пенсионерку в Петербурге
В Санкт-Петербурге мусоровоз насмерть сбил пожилую женщину. Видео инцидента публикует телеканал 78.ru.
Трагедия произошла днем 10 мая на проспекте Ударников. На кадрах видно, как бабушка с тростью шла по проезжей части. В этот момент водитель спецтехники сдавал задним ходом и не заметил ее. Пенсионерка попала под колеса автомобиля и скончалась на месте.
Очевидцы рассказали, что останки погибшей несколько часов оставались на проезжей части — уборку улицы провели гораздо позже. Сейчас по факту ДТП проводится в проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в районе 1-го Митинского переулка автомобиль сбил девушку-курьера на мопеде.
Читайте также: