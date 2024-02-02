Жители Подмосковья могут пройти курсы повышения квалификации в сфере ЖКХ

Фото: istockphoto / master1305
Жителей региона приглашают пройти курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по самым востребованным специальностям в сфере ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства московской области.
Первые занятие пройдут уже 19 февраля. Пройти повышение квалификации можно пройти по нескольким специальностям: слесарь-сантехник, слесарь аварийно-восстановительных работ и машинист насосных установок.
«Подать заявку на обучение можно на сайте Государственного автономного образовательного учреждения Московской области Учебно-курсовой комбинат ЖКХ, на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и по телефонам +7 (916) 979-65-61 и +7 (495) 529-74-77», - подчеркнули в пресс-службе.
Читайте также:
В Мособлизбиркоме рассказали, кто может стать иностранным наблюдателем
В Подмосковье детские врачи прошли обучение по сердечно-легочной реанимации
Подмосковные информаторы прошли онлайн-тестирование по программе «ИнформУИК»
Мира Полтева