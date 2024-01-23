В Подмосковье детские врачи прошли обучение по сердечно-легочной реанимации

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В рамках обучения медикам рассказали об определенных приемах реанимации на торсовых манекенах.
«Навыки базовой сердечно-легочной реанимации — это реальная возможность спасти чью-то жизнь в критической ситуации. Наши врачи были рады освежить свои теоретические знания и отработать умения на практике», — поделилась заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи Людмила Липовенко.
Стоит отметить, что по итогам тренинга все присутствующие показали отличные результаты по проведению сердечно-легочной реанимации.
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