Жители Подмосковья смогут отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
В Московской области заработала новогодняя почта для писем Деду Морозу. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Всего на территории Подмосковья были организованы 16 новогодних почтовых ящиков в отделениях Почты России.
Правильно оформить и отправить письмо помогут сотрудники отделений почты. Также при отправлении письма обязательно нужно будет наклеить марку и написать обратный адрес с индексом, чтобы получить ответ от Деда Мороза.
Специальные ящики были установлены в городских округах Люберцы, Балашиха, Воскресенск, Дмитров, Домодедово, Кашира, Коломна, Красногорск, Мытищи, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Пушкино, Подольск и Химки.
Кроме этого, помимо Деда Мороза юные жители региона могут оправить письма Урал Морозу, Ямал Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабай, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаан, карельскому молодому волшебнику Паккайне, а также Кыш Бабаю в Татарстан и Сааган Убгэн в Улан-Удэ.
Стоит отметить, что на протяжении всего месяца работники почты будут сортировать новогодние письма и отправлять в резиденции новогодних волшебников.
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Правильно оформить и отправить письмо помогут сотрудники отделений почты. Также при отправлении письма обязательно нужно будет наклеить марку и написать обратный адрес с индексом, чтобы получить ответ от Деда Мороза.
Кроме этого, помимо Деда Мороза юные жители региона могут оправить письма Урал Морозу, Ямал Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабай, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаан, карельскому молодому волшебнику Паккайне, а также Кыш Бабаю в Татарстан и Сааган Убгэн в Улан-Удэ.
Стоит отметить, что на протяжении всего месяца работники почты будут сортировать новогодние письма и отправлять в резиденции новогодних волшебников.
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Мира Полтева