Жители Подмосковья смогут зарегистрировать дачу за майские праздники

С вечера субботы подмосковная Госавтоинспекция начала массовые проверки водителей на трезвость во всех округах региона. Об этом предупредили в пресс-службе Минтранса Московской области. Также сотрудники администраций муниципалитетов и волонтёры организуют дежурства в местах притяжения жителей.