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Жители Подмосковья смогут зарегистрировать дачу за майские праздники

27 апреля 2024, 20:43
Фото: пресс-служба Минимущества МО

Фото: пресс-служба Минимущества МО

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Регистрация прав на объекты недвижимости в Подмосковье продолжится и в майские праздники. Сотрудники областного БТИ и органов местного самоуправления организовали выездные встречи в садоводческих товариществах в помощь дачникам, сообщили в пресс-службе Минимущества Московской области.
«С 28 апреля по 12 мая включительно такие ежедневные встречи пройдут в 87 СНТ и охватят более 12 тыс. садоводов и дачников. Специалисты БТИ помогут в регистрации домов, установлении границ земельных участков, переводе из нежилых домов в жилые, в оформлении земель общего пользования. Получить подробную информацию и оформить документы в майские праздники можно будет непосредственно на дачах», – рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
В ведомстве добавили, что в БТИ с 8 до 20 часов будет работать колл-центр по консультированию и оформлению заказов онлайн.



По данным Минимущества, в регионе с начала года зарегистрировали 19,2 тыс. объектов недвижимости, в том числе 15 тыс. частных домов, площадью без малого 2 млн кв. м. Это, в частности, поможет провести газ и оформить пакет льгот.

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Подмосковный проект цифровой трансформации назван лучшим в России
27 апреля 2024, 21:38

Фото: Istockphoto / mapo

Подмосковный проект цифровой трансформации в сфере энергетики назвали лучшим в России, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области. Это стало известно по итогам определения победителей II Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город».
Проект «Мониторинг наружного освещения Московской области» победил в номинации «За лучшее решение по цифровой трансформации систем энергоснабжения». «Умная» система мониторинга позволяет оперативно выявлять аварийные ситуации на линиях уличного освещения. Она собирает, хранит, обрабатывает и анализирует данные о работе светильников, их типах и расположении, потреблении мощности и электричества, приборах учёта и ошибках в работе системы наружного освещения», – уточнили в пресс-службе.
В число финалистов вошли также проекты «Дома культуры Подмосковья» и «Цифровой центр содействия строительству Московской области».

Награждение лауреатов II Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» прошло в Железноводске на Ставрополье.

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#подмосковье
#московская область
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Школьники всех подмосковных городских округов приняли участие в «Дне добрых дел»
27 апреля 2024, 21:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во всех городских округах Подмосковья прошёл «День добрых дел». Сделать для школьников выходным последний день длинной рабочей недели перед майскими праздниками и провести его с пользой предложил губернатор Андрей Воробьёв. Так родилось продолжение региональной гуманитарной акции «Доброе дело».
27 апреля ученики пришли в подмосковные школы делать добрые дела. Ребята и их родители убирали мусор у школ и в парках, приводили в порядок мемориалы и воинские захоронения, мастерили скворечники и скамейки, высаживали деревья и делали множество других полезных дел.

Так, учащиеся лицея №1 из Солнечногорска навестили пенсионеров, помогли им по дому, принесли подарки. А ребята из лицея №7 высадили деревья рядом со своим учебным заведением, вырезали из бумаги шаблоны для акции «Окна Победы», участвовали в эко-уроках и весёлых стартах.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Занятия на тему экологии прошли в местной школе №2. А ученики СОШ №5 с углублённым изучением отдельных предметов вместе с родителями и педагогами собрали и отвезли корм в приют для бездомных животных в Клину.

Школьники и учителя Сергиево-Посадской СОШ №14 с сотрудниками драмтеатра участвовали в озеленении парка.
«Сегодня проходит новая акция «День добрых дел», и мы решили навести порядок на территории местного театра и парка. Наш театр – излюбленное место жителей района, поэтому сегодня мы пришли с детьми сажать деревья, убирать территорию и общаться», – поделилась учительница школы №14 Ольга Голубцова.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Видновском художественно-техническом лицее плели корзины, которые подарят людям с ограниченными физическими возможностями. А для ребят Мисайловской школы провели экскурсию по предприятию ПКБК B&B – одному из ведущих в России производителей бытовой химии и нетканой продукции.

Дети же из СОШ №7 и Видновской гимназии посетили пожарную часть. Познакомились с работой огнеборцев и ученики СОШ №18 Серпухова.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Дети из Демиховского лицея и средней школы №20 им. Н.З. Бирюкова Орехово-Зуевского городского округа совершили экскурсию на машиностроительный завод, увидели, как создаются поезда. Также в Орехово-Зуеве дети с родителями и педагогами заложили липовую аллею у Морозовской школы на ул. Красина. Всего посадили 100 саженцев.

А ученики Шаховской гимназии познакомились с работой фермерского хозяйства, побывав на Семейной эко-ферме «Ройгас». Ребята посадили там деревья, осмотрели производство сыров.

В Химках школьники высадили в парке «Два берега» саженцы липы.
«Часто сажаю деревья на даче у бабушки, поэтому у меня есть опыт. Считаю, что такие акции, как «День добрых дел», очень важны. Это сближает, можно внести свой вклад в развитие города, который я очень люблю», – сказал ученик гимназии №9 Илья Сосновский.
Ученики Дмитровской школы №8 посадили на Аллее Космонавтов деревья, к каждому из которых установили табличку с QR-кодом. Наведя на него смартофон, можно узнать историю жизни космонавта.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ученики 5-9 классов приняли участие в субботнике в парке «Берёзовая роща». В школе работала «Добрая ярмарка» сладостей и сувениров, сделанных руками школьников и их родителей. Вырученные деньги пошли на покупку необходимого на передовой снаряжения. Там же здесь был организован сбор книг и канцтоваров для школьников Донбасса, медикаментов, продуктов, одежды и перевязочных средств для участников СВО, кормов для приюта животных. Кроме того, школьники встретились за чашкой чая с ветеранами труда. А в «Доме доброты» дети устроили концерт для пожилых людей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В гимназии №44 в Люберцах организовали выставку стрелкового оружия, образцов военной техники, мастер-классы по флористике «Цветочное украшение», «Подружка для книг», «Тропикана» и «Веселые шашки». Школьники высадили на своей территории саженцы молодых елей.
«Я сегодня помогала сажать деревья и установила табличку о том, что сегодня прошел «День добрых дел». Деревья полезно сажать, потому что они дают нам кислород и очень нужны природе», - рассказала ученица второго класса Полина Вереитина.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во всех школах проходил конкурс на лучшее фото или видео с акции. Участники загружают их с хэштэгом #ДеньдобрыхделПодмосковье. Лучшие шесть работ получат от «Волонтёров Подмосковья» призы - рюкзак, поясную сумку, значок, термокружку, портативную зарядку, кепку или шопер в фирменном стиле. А всем ученикам школы-победительницы достанется мороженое от «Чистой линии».

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Военный эксперт раскрыл предназначении «самолета Судного дня» США
Матвийчук: «самолет Судного дня» — инструмент на случай ядерной катастрофы
27 апреля 2024, 20:55

Фото: iStock/Diy13

Бывший полковник спецназа Анатолий Матвийчук в интервью «Известиям» раскрыл назначение «самолета Судного дня» США.
Он пояснил, что это воздушно-командный пункт, предназначенный для управления вооруженными силами и страной в случае ядерной войны.

По его словам, «Самолет Судного дня» функционирует как резервная система связи с армией и государственными структурами, а также содержит резервные коды для запуска ядерных снаряжений.

Матвийчук добавил, что этот самолет является инструментом для управления в критических ситуациях, и его обновление, вероятно, связано с технологическими инновациями.

Ранее зарубежные СМИ сообщили о контракте на $13 миллиардов между военно-воздушными силами США и авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation (SNC) на разработку нового самолета, который должен заменить устаревающий E-4B, известный как «самолет Судного дня».

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Психиатр рассказал, как распознать у себя шизофрению
Психиатр Рудов: С развитием шизофринии меняется восприятие реальности
27 апреля 2024, 20:36

Фото: istockphoto.com/Chinnapong

Шизофрения представляет собой серьезное психическое расстройство, часто сопровождаемое выраженными признаками психоза, потерей ориентации во времени, пространстве и личности. Однако на начальных этапах его трудно распознать, заявил психиатр Виктор Рудов в интервью Общественной Службе Новостей.
Он отметил, что первым сигналом может быть частая смена настроения, осознание собственного странного поведения, о чем замечают окружающие и говорят вам.

По словам психиатра, важно понимать, что у пациентов с шизофренией сохраняются рассудок и интеллект, что может запутать в диагностике. С развитием болезни восприятие реальности изменяется, память ухудшается, внимание падает, появляется желание избегать общества или же наоборот — проявлять агрессию и настойчивость.

Еще одним признаком развития шизофрении являются нарушения сна. Врачи рекомендуют обращаться за помощью при подозрениях на это расстройство, поскольку отсрочка может привести к нанесению вреда себе или окружающим, подчеркнул Виктор Рудов.

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В Подмосковье перед майскими праздниками начались проверки водителей на трезвость
27 апреля 2024, 20:26

Фото: пресс-служба Минтранса МО

С вечера субботы подмосковная Госавтоинспекция начала массовые проверки водителей на трезвость во всех округах региона. Об этом предупредили в пресс-службе Минтранса Московской области. Также сотрудники администраций муниципалитетов и волонтёры организуют дежурства в местах притяжения жителей.
Как пояснили в ведомстве, традиционно в майские праздники увеличивается количество транспорта на дорогах региона, так как многие едут за город в места отдыха или на дачи. Из-за этого может вырасти число ДТП. Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья призвали участников дорожного движения быть внимательнее и строго соблюдать Правила дорожного движения.
«Исключите вождение в нетрезвом виде, так как это часто влечёт серьёзные ДТП с летальным исходом. Строго соблюдайте правила, не превышайте скорость. Обязательно носите вечером световозвращатели и будьте аккуратны, переходя проезжую часть. Не оставляйте детей без присмотра, следите, чтобы они катались на велосипедах и самокатах в безопасных местах», – сказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
В министерстве напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителям грозят штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы.

В Минтрансе напомнили, что 25 апреля в Подмосковье стартовал мотосезон. В майские праздники увеличится число мототранспорта.
«Призываем байкеров использовать экипировку при вождении мото- и электротранспорта, не превышать скорость, быть предсказуемыми в манёврах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», – заявил глава региональной Госавтоинспекции Виктор Кузнецов.
Сотрудники Госавтоинспекции также проводят во всех городских округах профилактическую работу по разъяснению правил перевозки детей.

О нарушениях Правил дорожного движения можно сообщить по телефону доверия подмосковного главка МВД 8 (495) 692-70-66.

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#московская область
#автомобили
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В Раменском потушили лесной пожар на площади 2 га
27 апреля 2024, 19:48

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Раменском участковом лесничестве в 3 км. от города Раменское местные жители обнаружили возгорание. Его площадь составила 2 га, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«На место незамедлительно были направлены 12 человек из личного состава лесопожарных формирований и пять единиц техники. Им потребовалось четыре часа, чтобы ликвидировать пожар. Возгорание было низовым. Причиной стал человеческий фактор», – рассказали в пресс-служба.
В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Физлицам грозит штраф от 15 до 60 тыс. рублей, должностным лицам – от 30 до 110 тыс. рублей, юрлицам – от 100 тыс. до 2 млн рублей. В случае тяжёлых последствий возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

В ведомстве попросили в случае обнаружения возгорания сразу же сообщить о нём на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб на территории России 112.

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#подмосковье
#московская область
#раменский городской округ
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Более 100 полицейских разогнали секс-вечеринку в сауне
В Германии рейд полиции сорвал секс-вечеринку в сауне
27 апреля 2024, 19:11

Фото: istockphoto/Andre201

Правоохранители из Германии сорвали секс-вечеринку в сауне. Для проведения операции было задействовано более 100 человек, пишет Bild.
Помимо силовиков в сауну «Пенелопа» нагрянули таможенная служба и министр внутренних дел земли Северный Рейн — Вестфалия.

Всех участников мероприятии проверяли на предмет уплаты налогов, законного нахождения на территории страны.

По итогам рейда полицейские изъяли из клуба несколько игровых автоматов, наркотические вещества и деньги. Кроме того, были инициированы проверки в отношении владельцев сауны.

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#германия
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Суд в Москве арестовал продюсера новостной службы Reuters
27 апреля 2024, 18:45

Фото: iStock/artisteer

Басманный суд Москвы арестовал продюсера новостной службы Reuters по уголовному делу об экстремизме. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По имеющимся данным, Константин Габов опубликовал материалы на YouTube-канале «НавальныйLIVE»*. Продюсер агентства принял участие в подготовке метаматериалов, размещенных в ролике.

В отношении Габова возбуждено уголовное дело по факту участия в в экстремистском сообществе.

Решением суда Габов помещен под стражу на два месяца.

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#суд
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Назначена дата рассмотрения жалобы на арест замглавы Минобороны России
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест замминистра обороны Иванова 8 мая
27 апреля 2024, 18:27

Фото: iStock/Zolnierek

Адвокаты арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова обжаловали решение суда в отношении своего подзащитного о заключении его под стражу. Рассмотрение жалобы назначено на 8 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Басманном суде.
По информации издания, материалы, представленные правозащитниками, в настоящее время находятся в канцелярии суда.

Ранее сообщалось, что Иванов был арестован Басманным судом Москвы по подозрению в коррупции. По версии следствия, экс-замминистра вступил в преступный сговор с соучастниками для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд оборонного ведомства.

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#минобороны рф
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