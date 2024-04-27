Жители Подмосковья смогут зарегистрировать дачу за майские праздники

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Регистрация прав на объекты недвижимости в Подмосковье продолжится и в майские праздники. Сотрудники областного БТИ и органов местного самоуправления организовали выездные встречи в садоводческих товариществах в помощь дачникам, сообщили в пресс-службе Минимущества Московской области.
«С 28 апреля по 12 мая включительно такие ежедневные встречи пройдут в 87 СНТ и охватят более 12 тыс. садоводов и дачников. Специалисты БТИ помогут в регистрации домов, установлении границ земельных участков, переводе из нежилых домов в жилые, в оформлении земель общего пользования. Получить подробную информацию и оформить документы в майские праздники можно будет непосредственно на дачах», – рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.В ведомстве добавили, что в БТИ с 8 до 20 часов будет работать колл-центр по консультированию и оформлению заказов онлайн.
По данным Минимущества, в регионе с начала года зарегистрировали 19,2 тыс. объектов недвижимости, в том числе 15 тыс. частных домов, площадью без малого 2 млн кв. м. Это, в частности, поможет провести газ и оформить пакет льгот.
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Лора Луганская