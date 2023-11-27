Жители Серебряных Прудов собрали три тонны макулатуры в рамках «БумБатл»

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
Почти три тонны макулатуры собрали в Серебряных Прудах в рамках экологической акции «БумБатл». Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
В Серебряных Прудах жители и общественные организации принимали участие во Всероссийской акции «БумБатл».
В рамках акции ими было собрано 2977 килограмм макулатуры.Все желающие принять участие в «БумБатле» приносили в Центральную библиотеку Серебряных Прудов бумагу, картон и другие бумажные материалы, которые у них лежали без дела.
Стоит отметить, что для участия нужно было предварительно зарегистрироваться на официальном сайте акции в в командном или индивидуальном зачете.
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В рамках акции ими было собрано 2977 килограмм макулатуры.Все желающие принять участие в «БумБатле» приносили в Центральную библиотеку Серебряных Прудов бумагу, картон и другие бумажные материалы, которые у них лежали без дела.
«БумБатл» дает людям возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку ненужной бумаги. Таким образом мы делаем нашу планету чище», , — поделился волонтер «Сила добрых сердец» школы им. Чуйкова Арсений Базаев.
Стоит отметить, что для участия нужно было предварительно зарегистрироваться на официальном сайте акции в в командном или индивидуальном зачете.
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Мира Полтева