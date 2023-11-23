Жительница Серебряных Прудов стала победителем конкурса «Большая перемена»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
Власова Дарья из Серебряных Прудов -стала победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов организаций среднего профессионального образования. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Финал конкурса прошел С 18 по 22 ноября в Нижнем Новгороде на базе «Нижний Новгород».
Всего в финал вышли 600 ребят из колледжей и техникумов разных регионов России. Московскую область представляли 17 участников.
На протяжении всей дней конкурса участники решали кейсовые задания в командах, посещали лекции экспертов в области медиа, образования, спорта, бизнеса и профориентации, а также перенимали опыт друг друга.
По итогам финала Дарья победителем и получила сертификат на сумму один миллион рублей, которые сможет потратить на образование или запуск собственного стартапа.
Стоит отметить, что Дарья представляла Зарайский педагогический колледж, который третий год подряд входит в ТОП-20 организаций среднего профессионального образования Всероссийского конкурса «Большая перемена».
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Всего в финал вышли 600 ребят из колледжей и техникумов разных регионов России. Московскую область представляли 17 участников.
По итогам финала Дарья победителем и получила сертификат на сумму один миллион рублей, которые сможет потратить на образование или запуск собственного стартапа.
Стоит отметить, что Дарья представляла Зарайский педагогический колледж, который третий год подряд входит в ТОП-20 организаций среднего профессионального образования Всероссийского конкурса «Большая перемена».
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Мира Полтева