Жители Запорожья массово просят о помощи с переездом в Россию, заявил Рогов

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Жители Запорожья, находящегося под контролем Украины, массово обращаются с требованиями оказать помощь в переезде в Россию. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава регионального общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он рассказал, что поступают обращения о сотен жителей, которых хотят стать гражданами России и больше не иметь ничего общего с «преступным режимом Зеленского».
Также Рогов отметил, что обращения поступают и от тех запорожцев, которые в настоящий момент в качестве беженцев находятся в европейских государствах.
Запорожская области вошла в состав РФ в результате референдума, который состоялся в сентябре 2022 года. В настоящее время Россия контролирует более 70% области, однако город Запорожье временно находится под контролем Украины. Сейчас главным городом региона временно объявлен Мелитополь.
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Также Рогов отметил, что обращения поступают и от тех запорожцев, которые в настоящий момент в качестве беженцев находятся в европейских государствах.
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Анастасия Чинкова