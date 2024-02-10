Жительница Италии придумала себе пятерых детей, чтобы получать на них пособия

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Жительница Италии получила год и восемь месяцев тюрьмы, а также штраф в 111 тысяч евро за то, что ради получения социальных пособий придумала себе пятерых несуществующих пособий. Об этом пишет 10 февраля итальянская газета la Repubblica.
Женщина предоставила социальным службам Рима справки о якобы 12 перенесённых беременностях, подделав при этом в них подписи и печати своего гинеколога, а также фирменные бланки. Согласно этим подложным документам, за 2014-2019 годы она «родила» пятерых детей — Бенедетту, Летицию, Анжелику, Израэля и Абрамо. При этом, карабинеры не нашли ни одного документа о рождении этих детей в одном из крупнейших римских роддомов.
Мошенница притворялась, что ещё несколько «беременностей» для неё закончились неудачно. Это даже вызвало сочувствие у коллег в одной из сетей фастфуда, где она работала.
Сожитель женщины по приговору суда также получил семь месяцев тюремного срока Криптообменщица Битмама родила в СИЗОза соучастие — и это даже несмотря на то, что фальшивая мать присваивала фигурировавшим в документах «детям» исключительно свою фамилию.
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Артем Путинцев