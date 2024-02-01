В Калининграде медсестра оформила микрозайм на умершую пациентку

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Медсестра из Калининграда оформила микрозайм с помощью смартфона умершей пациентки, об этом сообщает УМВД по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, сперва медработница пыталась похитить с банковской карты покойницы 35 тысяч рублей, однако, сделать это ей не удалось. Тогда она, воспользовавшись смартфоном бывшей пациентки, оформила на неё два микрозайма на сумму в 12 тысяч рублей.
В результате, в отношении медсестры возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Расследование дела продолжается.
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«Данные средства она под надуманной причиной перевела на банковскую карту знакомых, которые впоследствии передали ей деньги», — сообщили в МВД.
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Евгения Парфентьева