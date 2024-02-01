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В Калининграде медсестра оформила микрозайм на умершую пациентку

01 февраля 2024, 14:22
Фото: iStock/Artem_Furman

Фото: iStock/Artem_Furman

Медсестра из Калининграда оформила микрозайм с помощью смартфона умершей пациентки, об этом сообщает УМВД по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, сперва медработница пыталась похитить с банковской карты покойницы 35 тысяч рублей, однако, сделать это ей не удалось. Тогда она, воспользовавшись смартфоном бывшей пациентки, оформила на неё два микрозайма на сумму в 12 тысяч рублей.

«Данные средства она под надуманной причиной перевела на банковскую карту знакомых, которые впоследствии передали ей деньги», — сообщили в МВД.


В результате, в отношении медсестры возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Расследование дела продолжается.

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#мошенничество
#калининград
#медсестра
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«Вырублю тебя»: Пьяный пассажир едва не сорвал вылет рейса Пермь — Сочи
Пьяный пассажир «Победы» едва не сорвал вылет рейса Пермь — Сочи
01 февраля 2024, 13:52

Фото: iStock/Diy13

В Перми пьяный мужчина едва не сорвал вылет рейса в Сочи, устроив дебош на борту, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, боинг авиакомпании «Победа» готовился к вылету из Перми в Сочи вечером 31 января. Однако, сразу после рассадки пассажиров житель Анапы начал активно буянить и устроил дебош. Мужчину попытался успокоить экипаж, но сделать это не удалось.

Тогда на борт пригласили полицию, но и им пьяный пассажир без боя не сдался, заявив, что «сейчас здесь всех вырубит».

В результате, дебошира всё же удалось благополучно снять с самолёта. Вылетел борт из Перми с опозданием.

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#пассажир
#сочи
#авиакомпании
#самолет
#полиция
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ВСУ атаковали российский самолет Ил-76 под Белгородом американской ракетой
СК РФ подтвердил, что Ил-76 в Белгородской области был сбит из комплекса Patriot
01 февраля 2024, 13:52

Следственный комитет России

Следователи установили, что ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области с помощью американской ракеты. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета России.

По информации следствия, Ил-76 сбили зенитной управляемой ракетой MIM-104A комплекса Patriot производства США, которая разрабатывается корпорациями Raytheon и Hughes.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что удар по самолету Ил-76 с пленными бойцами ВСУ это террористический акт и занимающийся доставкой военнопленных Конгресс США должен понимать, что он обеспечивает оружием террористов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.

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#самолет
#сша
#следователи
#всу
#ракеты
#крушение
#удар
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Протестующие фермеры жгут костры перед зданием Европарламента в Брюсселе
01 февраля 2024, 13:48

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Европейские фермеры, протестующие в Брюсселе, разожгли костры перед зданием Европарламента. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что недовольные фермеры жгут костры в центре Брюсселя. В том числе и перед зданием парламента. Сотрудники полиции перегородили проход на площадь и пытаются самостоятельно потушить костры.

Участник протеста в беседе с агентством рассказал, что фермеры, вероятно, не собираются применять силу, но и покидать площадь пока не намерены. Все присутствующие ожидают ответа европейских лидеров.

Также сообщается, что улицы города перекрыты тракторами и грузовиками, из которых выгружают сено прямо на дороги.

Всего в протестной акции участвуют фермеры из Франции, Испании и ряда других европейских государств.

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#протесты
#фермер
#евросоюз
#парламент
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«Такая работа»: стали известны последние слова бортмеханика сбитого Ил-76
RT: Опубликованы последние слова бортмеханика Ил-76
01 февраля 2024, 11:58

Фото: РИА Новости/СК РФ

В сети появились последние слова бортмеханика российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, который был сбит ВСУ в Белгородской области, передает RT.
«Такая работа» — так написал жене бортмеханик сбитого Ил-76.

У погибшего Сергея Житенева остался шестимесячный ребёнок. Он служил в авиации с 18 лет.

Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих.

Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.

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#медведев
#пво
#володин
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Терапевт московской поликлиники высмеяла гибель отца маленького пациента на СВО
Вдова бойца СВО обвинила терапевта московской поликлиники в дискредитации ВС РФ
01 февраля 2024, 11:28

Фото: iStock/demaerre

Терапевта детской столичной поликлиники № 140 обвинили в дискредитации ВС РФ за насмешки над погибшим на спецоперации отцом её пациента. Известно, что доктор приехала из Украины. Об этом сообщает Mаsh.
По словам вдовы бойца спецоперации, она привела детей в филиал детской поликлиники на Бульваре Яна Райниса в Москве. Во время осмотра один ребенок начал капризничать, и доктор Надежда Буянова поинтересовалась, в чем причина такого поведения. Тогда женщина рассказала, что отец погиб в зоне СВО, и дети тяжело переносят его смерть. На что медик заявила, что он был «законной целью для Украины», добавив, что сами виноваты, так как «Россия напала на Украину, и все справедливо».

Тогда вдова СВО пожаловать главврачу и написала заявление в полицию. Она требует проверить на законность нахождения терапевта в России и спонсирование ВСУ. Кроме того, женщина считает необходимым привлечь врача к уголовной ответственности за клевету на армию России.

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В Москве пенсионер пытался обменять пистолет и патроны на водку
01 февраля 2024, 10:50

Фото: iStock/jirkaejc

В Москве пенсионер пытался обменять в магазине пистолет и 18 патронов на бутылку водки. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по городу.
Отмечается, что ранее судимый 70-летний пенсионер предложил продавцу продуктового магазина произвести обмен. Тогда он поставил на прилавок сумку, в которой виднелся предмет, напоминающий пистолет, рассказал работник магазина.

На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, которые сразу же задержали мужчину. При досмотре был обнаружен переделанный самодельным способом пистолет и 18 патронов к нему, которые были сделаны промышленным способом. Полицейские изъяли оружие.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения крупнокалиберного огнестрельного оружия. Фигурант дела находится под подпиской о невыезде.

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В Перми задержали мужчину, бегавшего с ножом по территории детсада

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#пенсионер
#пистолет
#водка
#магазин
#москва
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МЧС: в дагестанском Буйнакске горит Центральный универсальный магазин
01 февраля 2024, 10:44

Фото: istock / Distortion Media

В дагестанском Буйнакске горит крыша Центрального универсального магазина. Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС.

Столбы черного дыма можно увидеть с разных точек города, из зданий вырываются языки пламени. Всего из помщеения эвакуировано 27 человек.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы при пожаре в квартире пятиэтажного дома скончались два человека, одного госпитализировали с отравлением угарным газом. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Для установления причины пожара назначили несколько экспертиз, в том числе пожарно-техническую и судебно-медицинскую. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#мчс
#крыша
#пожар
#дагестан
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В Перми задержали мужчину, бегавшего с ножом по территории детсада
01 февраля 2024, 10:37

Фото: iStock/simpson33

В Перми полиция задержала мужчину, который бегал с ножом по территории детского сада. Об этом РИА Новости сообщили в городском управлении МВД.
Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина, явно находящийся в неадекватном состоянии, размахивает ножом на улице. Его пытаются остановить трое пермяков, один которых одет в униформу охранника. Всё это происходило 31 января на территории детского сада. Пользователи предположили, что мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали мужчину и передали его медикам. Нож у него был изъят. Проводится проверка.

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#полиция
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#нож
#наркотики
#мужчина
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В Якутии 27-летний молодой человек умер от преждевременного старения
01 февраля 2024, 09:42

Фото: istock / sudok1

В Якутии зарегистрировали единственного пациента с прогерией. 27-летний парень скончался от преждевременного старения. Об этом случае рассказывает издания ЯСИА, ссылаясь на слова заведующего отделением инфекционной патологии патологоанатомического отдела РБ № 1 — НЦМ Евгений Исаков.

Врач рассказал, что пациент с прогерией скончался в 2015 году. На тот момент в РФ было зафиксировано всего 12 граждан с диагнозом прогерия.

«Парню было 27 лет, но выглядел он на все 50. Он умер от прогрессирования патологии, что привело к сердечной недостаточности. Был весь седой, кожа — вся в морщинах и старческих пигментных пятнах. Сердце выглядело изношенным, почки — сморщенными, стенки сосудов были крайне измененными», — рассказал врач-патологоанатом.
Прогерия – это редкий синдром быстрого старения, который проявляется с раннего детства и вызывает раннюю смерть. Обычно, заболевание сопровождается недоразвитостью нижней челюстью и истончением кожи. Люди с таким диагнозом живут от 7 до 28 лет, в среднем составляя 12–13,5 года.

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