Криптообменщица Битмама родила в СИЗО, но её оставили под стражей

Фото: istockphoto/Angelo Aguiar
Мосгорсуд не удовлетворил жалобу адвокатов 28-летней Валерии Федякиной, известной как Битмама.
Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службе суда.
Апелляцию подали на постановление о продлении срока содержания под стражей. 7 декабря в Замоскворецком районном суде Москвы Битмаме продлили арест. Она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что женщина выводила за рубеж наличные, меняя их на криптовалюту. Сообщается, что по одному эпизоду ущерб составил примерно 7 млрд рублей.
27 декабря 2023 года Битмама родила в спецроддоме, а спустя 3 дня её увезли обратно в изолятор. Ребенок остался с врачами. 11 января его вернули женщине, предоставив отдельную камеру, которая оборудована для безопасной жизни новорожденного.
Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники СК РФ задержали заместителя директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Вадима Чернышова. Издание 47news сообщает, что топ-менеджер ГУПа подозревается в махинациях во время проведения конкурсов на сумму, превышающую 100 млн руб. Намеренно завышалась стоимость при проведении конкурсов, где победителем оказывалась подконтрольная организация.
Читайте также:
В Петербурге по делу о махинациях на 100 млн руб. задержали замглавы водоканала
В Эстонии задержали профессора Морозова по подозрению в сотрудничестве с Россией
Неизвестные украли флешку из кабинета сотрудницы Госдумы
Апелляцию подали на постановление о продлении срока содержания под стражей. 7 декабря в Замоскворецком районном суде Москвы Битмаме продлили арест. Она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что женщина выводила за рубеж наличные, меняя их на криптовалюту. Сообщается, что по одному эпизоду ущерб составил примерно 7 млрд рублей.
Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники СК РФ задержали заместителя директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Вадима Чернышова. Издание 47news сообщает, что топ-менеджер ГУПа подозревается в махинациях во время проведения конкурсов на сумму, превышающую 100 млн руб. Намеренно завышалась стоимость при проведении конкурсов, где победителем оказывалась подконтрольная организация.
Читайте также:
В Петербурге по делу о махинациях на 100 млн руб. задержали замглавы водоканала
В Эстонии задержали профессора Морозова по подозрению в сотрудничестве с Россией
Неизвестные украли флешку из кабинета сотрудницы Госдумы
Мария Фирсова