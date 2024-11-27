Жителям Ленинского округа рассказали о получении печати о гражданстве РФ для детей

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский
Одной из самых востребованных государственных услуг является получение штампа о гражданстве в свидетельстве о рождении, которое должно быть оформлено на каждого ребёнка до достижения им 14 лет согласно прошлогоднему указу президента Российской Федерации. Сотрудники миграционного отдела предоставили информацию о процедуре предоставления услуги, сообщает пресс-служба администрации городского округа Ленинский.
«Получить штамп можно в одном из трех миграционных пунктов на территории Ленинского городского округа. Обратиться с заявлением необходимо одному из законных представителей несовершеннолетнего, имеющему гражданство России и постоянную или временную регистрацию на территории муниципалитета. Это можно сделать в порядке живой очереди или по предварительной записи на портале госуслуг», — сообщила старший специалист отдела по вопросам миграции УМВД России по Ленинскому округу Ольги Лешан.
«Красный» штамп должен быть в обязательном порядке. Желательно поставить его сразу же, как только новорожденному ребенку выдано свидетельство о рождении. Это требуется для получения большинства государственных услуг, в том числе для регистрации ребенка по месту жительства, оформления загранпаспорта и других», — подчеркнула Лешан.
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