Жителям Ленинского округа рассказали о получении печати о гражданстве РФ для детей

Жительница Московской области в возрасте 37 лет на 39-й неделе беременности поступила в акушерское отделение патологии беременности Видновского перинатального центра. Во время операции кесарева сечения родилась девочка. Она стала 5555-м ребёнком, который появился на свет в этом перинатальном центре в текущем году, сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.