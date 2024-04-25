Жителям Подмосковья напомнили о завершении приёма показаний счётчиков за апрель

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Апрельский период передачи показаний счётчиков электричества, тепло- и водоснабжения в Московской области близится к завершению, об этом жителям региона напомнили в подмосковном министерстве жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба ведомства.
«Показания приборов учёта электроэнергии можно передать до 26 апреля. Единого срока передачи показаний счётчиков тепла и воды нет, даты зависят от условий договоров с поставщиками ресурсов. Актуальную информация об этом, а также даты проверки счётчиков можно посмотреть в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении расчётного центра», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что своевременная передача показаний счётчиков позволяет снизить сумму платежей за ЖКУ. Если показания не передаются, то первые три месяца начисляется плата, равная среднемесячному потреблению, потом начисления ведутся по нормативу. Как правило, нормативная плата получается выше, чем сумма по счётчикам.
Передать показания счётчиков в Подмосковье можно через сайт или мобильное приложение МосОблЕИРЦ, по телефону: +7(499) 444-01-00 или очно — в клиентских офисах МосОблЕИРЦ.
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