Жителям Подмосковья напомнили о завершении приёма показаний счётчиков за апрель

«Кирпичная постройка была расположена по адресу: посёлок Родники, улица Седовцев, 11а. Здание, общая площадь которого составляла свыше 10 тысяч квадратных метров, долгое время не эксплуатировалось и не обслуживалось. Основные конструкции здания пришли в аварийное состояние, поэтому постройку было решено снести», — говорится в сообщении.

