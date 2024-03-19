В Подмосковье бесплатно заменят более 360 тыс. электросчётчиков

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Более 360 тысяч «умных» электросчётчиков планируется установить в многоквартирных домах Московской области в текущем году взамен устаревших или неисправных. Счётчики закупила и будет бесплатно устанавливать компания «Мосэнергосбыт» в рамках исполнения инвестиционной программы, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Замене подлежат счётчики с истёкшим межповерочным интервалом или вышедших из строя. Современные счётчики с функцией интеллектуального учёта будут включены в единую информационную систему и избавят жителей от необходимости передавать показания в ручном режиме», — отмечается в сообщении.Графики замены счётчиков на оставшиеся три квартала 2024 года на сайте компании «Мосэнергосбыт» в разделе «О компании» — «Обслуживание клиентов».
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