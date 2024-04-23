Пользователями чат-бота по отключениям воды в Подмосковье стали более 40 тыс. человек

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Чат-бот в мессенджере Telegram, сообщающий информацию о плановых и авариных отключениях воды и отопления в многоквартирных домах, работает в Московской области, его используют уже более 40 тысяч жителей региона, передаёт пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Чат-бот поможет узнать график плановых отключений воды и отопления. В нём можно также подписаться на уведомления по конкретному адресу. Если произойдет авария, бот пришлёт необходимую информацию, и жителю не нужно будет звонить в различные службы. (…) В настоящее время к боту подключено свыше 54,5 тыс. многоквартирных домов региона. Услугами цифрового помощника пользуются больше 40 тысяч человек», — говорится в сообщении.Для того, чтобы узнать дату планового отключения отопления или воды, пользователь должен запустить бота и указать интересующий адрес. Отмечается, что бот вышлет не только даты отключений, но и контакты управляющей компании.
Информацию об аварийных отключениях бот высылает по подписке. Там будет указано время отключения, причины, сроки устранения аварии и контакт ответственного за восстановление нормальной работы.
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