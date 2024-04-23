Пользователями чат-бота по отключениям воды в Подмосковье стали более 40 тыс. человек

Чат-бот в мессенджере Telegram, сообщающий информацию о плановых и авариных отключениях воды и отопления в многоквартирных домах, работает в Московской области, его используют уже более 40 тысяч жителей региона, передаёт пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.