Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности на железной дороге в непогоду

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В условиях непогоды на объектах железнодорожной инфраструктуры следует соблюдать особую осторожность. Об этом заявили в пресс-службе Минтранса Московской области, напомнив основные правила безопасности.
«При пересечении путей пользуйтесь только оборудованными переходами, не отвлекайтесь на телефон, снимайте наушники. Не закрывайте обзор зонтиками и опускайте капюшоны. На платформе ждите поезд, не выходя за ограничительную линию. Подходите к вагонам только после полной остановки состава. Крайне опасно прыгать с платформ, а также гулять вдоль путей и по ним», – отметили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в Московской области в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные условия – дождь со снегом, местами гололедица и усиление ветра до 21 м/с.
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Лора Луганская