Пассажирам ЦППК обеспечили бесплатный провоз зимнего спортинвентаря

Фото: пресс-служба ЦППК
Пассажиры ЦППК теперь могут провозить зимний спортинвентарь бесплатно в любое время. Об этом сообщила пресс-служба центральной пригородной пассажирской компании.
В начале 2022 года было снято ограничение на бесплатный провоз лыж и сноубордов в своих электропоездах только в зимний период.
С 2023 года возможность провозить лыжи и сноуборды в поездах ЦППК без доплаты стала бессрочной. Теперь пассажиры старше пяти лет смогли провозить по одному комплекту сезонного спортинвентаря без доплаты вне зависимости от длины снаряжения круглый год.
Кроме этого, в электропоездах также разрешен бесплатный провоз детских санок и другого зимнего инвентаря. Размеры транспортируемого снаряжения не должны превышать 180 см по длине трех измерений и весть более 36 кг.
Стоит отметить, что для пассажиров обязательным является перевоз инвентаря в специализированных чехлах или упаковке для безопасности других пассажиров.
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С 2023 года возможность провозить лыжи и сноуборды в поездах ЦППК без доплаты стала бессрочной. Теперь пассажиры старше пяти лет смогли провозить по одному комплекту сезонного спортинвентаря без доплаты вне зависимости от длины снаряжения круглый год.
Стоит отметить, что для пассажиров обязательным является перевоз инвентаря в специализированных чехлах или упаковке для безопасности других пассажиров.
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Мира Полтева