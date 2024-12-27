Жителям Подмосковья рассказали, как безопасно установить ёлку в доме

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В Министерстве энергетики Московской области в преддверии новогодних каникул напомнили о важности соблюдения правил безопасности, в том числе при установке в квартире ёлки. Её необходимо ставить не ближе метра от отопительных приборов, батарей и телевизора, предупредили в пресс-службе ведомства.
«Ёлку нужно закрепить на устойчивой подставке. Ветки и верхушка новогоднего дерева не должны касаться стен, потолка, мебели, вещей и занавесок. Не украшайте ёлку легковоспламеняющимися игрушками, свечами и бенгальскими огнями. Не пользуйтесь рядом с елью открытым огнём и пиротехникой», – сказали в министерстве.Если ёлка загорелась, нужно немедленно обесточь гирлянду, опрокинуть дерево на пол, накрыть её плотной тканью и воспользоваться огнетушителем.
Тушить дерево водой категорически запрещено – это может привести к разбрызгиванию горящих капель и увеличению площади пожара.
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Лора Луганская