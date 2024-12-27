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Жителям Подмосковья рассказали, как безопасно установить ёлку в доме

Фото: iStock / Baks

Фото: iStock / Baks

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В Министерстве энергетики Московской области в преддверии новогодних каникул напомнили о важности соблюдения правил безопасности, в том числе при установке в квартире ёлки. Её необходимо ставить не ближе метра от отопительных приборов, батарей и телевизора, предупредили в пресс-службе ведомства.
«Ёлку нужно закрепить на устойчивой подставке. Ветки и верхушка новогоднего дерева не должны касаться стен, потолка, мебели, вещей и занавесок. Не украшайте ёлку легковоспламеняющимися игрушками, свечами и бенгальскими огнями. Не пользуйтесь рядом с елью открытым огнём и пиротехникой», – сказали в министерстве.
Если ёлка загорелась, нужно немедленно обесточь гирлянду, опрокинуть дерево на пол, накрыть её плотной тканью и воспользоваться огнетушителем.



Тушить дерево водой категорически запрещено – это может привести к разбрызгиванию горящих капель и увеличению площади пожара.

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#минэнерго мо
Комплексы «Азимут 4» снизили аварийность в местах концентрации ДТП в Подмосковье
27 декабря 2024, 22:00

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Установка комплексов фотовидеофиксации в Московской области позволила в 2024 году снизить аварийность в местах концентрации ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Каждую аварию с погибшими и пострадавшими, произошедшую в регионе, оперативно анализирует специальная комиссия. После этого принимаются решения о работе в местах аварий, чтобы не допустить повторных ДТП. Если на участке зафиксировано больше трёх происшествий с жертвами, он считается местом концентрации дорожных аварий.
«Чтобы снизить аварийность, в местах концентрации ДТП по согласованию с Госавтоинспекцией региона и собственниками дорог устанавливают комплексы фотовидеофиксации. Водители начинают ответственнее относиться к соблюдению ПДД на участках, оснащённых камерами. Так, по итогам 11 месяцев 2024 года количество аварий в 18 местах концентрации ДТП сократилось на 61%, число погибших – на 71%, а число пострадавших – на 55%. В шести местах в этом году не было ни одного ДТП», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Аварийность ликвидирована на шести участках таких дорог, как Быковское, Волковское, Домодедовское шоссе. Снижена аварийность на 12 участках трасс М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово», А-108 «Московское большое кольцо» и на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде. Треть всех концентрации ДТП ликвидированы с помощью комплексов «Азимут 4».

Повышение безопасности входит в комплекс работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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#подмосковье
#московская область
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Оперштаб Краснодарского края: интервью мэра Анапы о пользе мазута — фейк
27 декабря 2024, 22:00

Фото: iStock/ apagafonova

Мэр Анапы Василий Швец не объявлял о пользе мазута на фоне катастрофы в Чёрном море, сообщили в Телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.
«Более того, с первого дня власти муниципалитета, края, федеральные структуры и волонтеры делают все, чтобы к началу туристического сезона следов мазута не осталось не только на пляжах, но и в море. <...> Мазут вреден для здоровья, даже при его уборке следует соблюдать требования безопасности»,— обратили внимание в оперативном штабе.

26 декабря портал «Капитал страны» выложил материал — в нём говорилось, что мэр Анапы якобы побеседовал с этим изданием.

«Организм, сталкиваясь с неблагоприятными факторами, адаптируется к новым условиям, что повышает его общую устойчивость»,— такие «слова» Швеца привело издание.

Автор материала до сих пор неизвестен — статья подписана редакцией издания. Главным редактором является Никита Шевченко, а учредителем — ООО «КС-Интернешнл».

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Росавиация: во время посадки Embraer в Грозном из-за беспилотника был введён план «Ковер»
27 декабря 2024, 21:46

Фото: iStock/ rebius

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что когда происходила посадка самолёта Embraer 190, в аэропорту Грозного был введён план «Ковер», передал представитель ведомства Артем Кореняко в своем Teлеграм-канале.
Глава Росавиации обратил внимание, что во время авиакатастрофы обстановка была сложной, план «Ковер» ввели из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ещё Дмитрий Ядров передал о плотном тумане в аэропорту Грозного. Он уточнил, что командир воздушного судна два раза предпринимал попытку посадить там самолёт.

Глава Росавиации добавил, что Российская Федерация в срочном порядке сообщила Казахстану и Азербайджану о готовности сотрудничать в расследовании авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что компания Azerbaijan Airlines (AZAL) привела данные предварительных результатов расследования, согласно которым крушение самолета произошло в результате стороннего физического и технического вмешательства.

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#грозный
#беспилотник
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Синоптик Вильфанд: второй месяц зимы на Урале и в Западной Сибири будет аномально тёплым
27 декабря 2024, 21:29

Фото: iStock/ tbgrant

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что январь 2025 года в большинстве регионов РФ будет непривычно тёплым, проинформировало агентство ТАСС.
Температура во втором месяце зимы превысит климатическую норму в подавляющей части регионов Российской Федерации. Нетипично высокие показатели на столбике термометра можно будет увидеть на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае. Ещё аномально теплый январь застанут жители европейской территории Российской Федерации.

Роман Вильфанд прогнозирует неожиданно морозную погоду только на азиатской части России. Действие антициклона может спровоцировать отрицательные отклонения от нормы, уточнил синоптик.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в Москве в наступающие выходные, 28 и 29 декабря, ожидается облачность, небольшие осадки ночью и температура от -4 до 1.

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#жители
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Подмосковные спасатели за год устранили последствия 15 тыс. происшествий и 5 ЧС
27 декабря 2024, 21:06

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В Московской области работают 19 тыс. спасателей, которые в этом году выезжали на 15 тыс. происшествий. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в поздравлении сотрудников МЧС с профессиональным праздником.
«Особые слова благодарности – ветеранам, стоявшим у истоков службы, и тем, кто сегодня достойно продолжает это дело. В Подмосковье работают 19 тыс. спасателей, которые ежедневно сталкиваются с разными вызовами. В этом году они выезжали на 15 тыс. происшествий, ликвидировали последствия пяти чрезвычайных ситуаций», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Он напомнил, что в январе спасатели устраняли последствия коммунальной аварии в Климовске, когда жители остались без тепла. В марте регион столкнулись с терактом в «Крокус Сити Холле». Благодаря им удалось спасти более 140 человек.
«Я сам из семьи спасателя. Мой отец – Герой России, Заслуженный спасатель, один из основателей МЧС и Российского корпуса спасателей, участник миротворческих операций», – напомнил Воробьёв.
Он поблагодарил подмосковных спасателей за профессионализм и за то, что они всегда приходят на помощь первыми, пожелал спокойных дежурств и надёжного тыла.


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#поздравление
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В Подмосковье открыли центр подготовки к празднованию 80-летия Победы
27 декабря 2024, 20:47

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

В Подмосковье открылся региональный центр по подготовке к празднованию 80-й годовщины Великой Победы. Он будет работать на базе молодёжного центра «Точка притяжения» в Ивантеевке, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» запустило эстафету работы центров по всей России и за рубежом. Они станут единой площадкой для обучения добровольцев и подготовки к праздничным мероприятиям 2025 года.
«Региональное движение «Волонтёры Подмосковья» объединяет почти 140 организаций. Число «Волонтёров Победы» в Московской области превышает 3 тыс. человек. Активисты участвуют в памятных мероприятиях, помогают ветеранам, проводят всероссийские и международные акции, занимаются благоустройством памятных мест. В следующем году волонтеры помогут организовать празднование 80-й годовщины Победы», – рассказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Среди главных мероприятий, которые будут сопровождать волонтёры, станут Парады Победы, шествие «Бессмертного полка», акции «Георгиевская лента», «Диктант Победы» и «Сад Памяти», субботники в памятных местах, «Поезд Победы».

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#министерство информации и молодёжной политики мо
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РАН: Рыбу из зоны разлива мазута на Кубани будет нельзя есть ещё несколько лет
27 декабря 2024, 20:01

Фото: istockphoto/dehooks

Рыбу и другие морепродукты, включая мидии и устрицы, которые будут добыты в зоне загрязнения мазутом Чёрного моря после ЧП с танкерами в Керченском проливе, будет небезопасно употреблять в пищу ещё в течение нескольких лет.
Об этом ТАСС сообщила руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ (Институт биологии южных морей) Российской академии наук, кандидат биологических наук Александра Андреева. По её словам, даже если моллюски выживут, они наберут вредных веществ намного выше предельно допустимой концентрации. Конечно, ущерб для марикультурных хозяйств будет колоссальный, отметила эксперт.

По данным ученых, утилизация нефтепродуктов в донных осадках происходит в течение двух лет. В основном их разрушают микроорганизмы и двустворчатые моллюски, поглощающие загрязнения из окружающей среды. Андреева рассказала, что в районе Керченского пролива обитают несколько видов таких моллюсков.

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#ущерб
#чёрное море
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Из Аллеи городов-героев в Киеве демонтировали названия Москвы и Минска
27 декабря 2024, 19:51

Фото: iStock/Oleh Trytiachenko

В Киеве на Аллее городов-героев демонтировали названия Москвы и Минска. Об этом сообщает украинское издание «Корреспондент».
Отмечается, что такое предложение поступило от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, на территории которого и располагается Аллея.

В пресс-службе музея подчеркнули, что в пятницу был произведён демонтаж букв, которыми были выложены названия городов Москва и Минск, а также изображения советских медалей «Золотая Звезда».

Как сообщило руководство учреждения, детали культурного объёкта были сняты для реставрации.

Политика деколонизации стала продолжением декоммунизации, которую начали проводить на Украине в 2015 году. Она предписывает сносить памятники, демонтировать мемориальные доски и переименовывать все топографические объекты, связанные в СССР и Россией.

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#москва
#белоруссия
#памятник
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В Подмосковье отчитались о повышении безопасности на железной дороге за год
27 декабря 2024, 19:46

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области в 2024 году продолжили повышать безопасность и комфорт жителей и гостей региона на железной дороге. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
В регионе продолжают строить разноуровневые пешеходные переходы по новым стандартам. В уходящем году открыли новый переход в Серпухове у одноимённой железнодорожной станции. Путь стал безопаснее и комфортнее для 15 тыс. пассажиров. Началось строительство ещё четырёх переходов – в Лобне, Люберцах и Одинцове.

Помимо этого, на МЦД-3 и МЦД-4 обновили 29 электричек. Ещё пять поездов серии «Иволга 4.0» начнут курсировать на диаметрах до конца года.
«Для снижения смертности на железной дороге оборудовано более 1,8 км ограждений вдоль железнодорожных путей. 580 м из них – железобетонные. Благодаря этому ликвидировано свыше 200 несанкционированных подходов к путям, на которых происходит 50% всех смертельных случаев. Также за год в более чем в 30 городских округах поставили 22 камеры с функцией распознавания лиц. Они фиксируют нарушения правил перехода через пути», – отметили в министерстве.
Для комфортного перехода через пути установили девять ограждений типа «змейка» в восьми городских округах и пять сферических зеркал в Сергиево-Посадском, Богородском городских округах, Чехове и Балашихе, обустроили 27 подходов к переходам и станциям.

Вместе с тем в ведомстве признали, что число случаев гибели на железной дороге в регионе остаётся высоким. С начала года их было зафиксировано более 190. Главной причиной гибели людей остаётся несанкционированный переход через пути.

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#минтранс мо
#подмосковье
#московская область
#транспорт
#железная дорога
#безопасность
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