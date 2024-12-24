Как украсить квартиру и дом на Новый год 2025: топ-5 интересных идей, которые можно сделать своими руками

Фото: iStock/SyhinStas
Красиво оформленный дом к Новому году и Рождеству создает атмосферу праздника и волшебства. Светящиеся гирлянды, мерцающие огоньки на ёлке, мишура и снежинки — все это помогает верить в чудеса.
О том, как создать праздничную атмосферу в интерьере читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/undefined undefined
Наступающий 2025 год Зеленой Деревянной змеи. Она любит роскошь и блеск, но в умеренных количествах. Поэтому все украшения в квартире должны быть сдержанными и со вкусом.
Ёлка — главный атрибут праздника. Можно выбрать живую или искусственную ёлку и украсить её гирляндами, игрушками, бусами и звёздочкой на верхушке.
Гирлянды — достаточно будет аккуратно украсить шторы или одну стену.
Окна — используйте специальные наклейки или краску для окон, чтобы создать зимние пейзажи или новогодние узоры.
Фото: iStock/Galina Kondratenko
Змея оценит украшения с натуральными природными элементами. Добавите в декор зеленого цвета. В качестве украшения в преддверии года змеи могут быть живые цветы, еловые ветки, натуральные камни и вещи из дерева.
Фото: iStock/SyhinStas
Фото: iStock/Zulfiska
Фото: iStock/Ksenia Shestakova
Создание новогодних украшений своими руками — это не только увлекательное занятие, но и отличный способ добавить индивидуальности в праздничное оформление.
1. Новогодние венки — сделайте венок из еловых веток, добавив шишки, ягоды и ленты. Можно использовать основу из картона или проволоки.
2. Свечи в банках — используйте стеклянные банки для создания праздничных свечей. Наполните их солью или песком, вставьте свечи и украсьте банку лентами или краской.
3. Ароматные мешочки — наполните маленькие мешочки (например, из органзы) корицей, гвоздикой и сушеными апельсиновыми корками. Используйте их как декор и ароматизаторы.
4. Подарочные коробки — упакуйте подарки в красивые коробки, которые можно украсить собственноручно нарисованными рисунками или аппликациями.
5. Шарики из ниток — нанесите клей на воздушный шарик и обмотайте его нитками. После высыхания лопните шарик и получите оригинальный декор.
Читайте также:
Бренд-шеф рассказал, как сэкономить на новогоднем застолье
Опрос: Более трети россиян попросили бы у Деда Мороза победу в спецоперации
В Московской области 15 января начинается акция «Сдай на переработку и ёлки, и иголки!»
Чем украсить квартиру на Новый год
Фото: iStock/undefined undefined
Наступающий 2025 год Зеленой Деревянной змеи. Она любит роскошь и блеск, но в умеренных количествах. Поэтому все украшения в квартире должны быть сдержанными и со вкусом.
Ёлка — главный атрибут праздника. Можно выбрать живую или искусственную ёлку и украсить её гирляндами, игрушками, бусами и звёздочкой на верхушке.
Гирлянды — достаточно будет аккуратно украсить шторы или одну стену.
Окна — используйте специальные наклейки или краску для окон, чтобы создать зимние пейзажи или новогодние узоры.
В каких цветах украсить квартиру на Новый год
Фото: iStock/Galina Kondratenko
Змея оценит украшения с натуральными природными элементами. Добавите в декор зеленого цвета. В качестве украшения в преддверии года змеи могут быть живые цветы, еловые ветки, натуральные камни и вещи из дерева.
Как украсить квартиру на Новый год своими руками
Фото: iStock/SyhinStas
Как украсить гостиную
- Декор на окна — наклейте на окна снежинки, вырезанные из бумаги. Создайте зимний пейзаж с помощью ватных шариков, имитирующих снег.
- Подушки и пледы — обновите декор дивана с помощью подушек и пледов в зимних цветах (белый, красный, зелёный).Можно сделать чехлы для подушек с новогодними узорами.
- Календарь обратного отсчета — сделайте календарь обратного отсчета до Нового года, используя маленькие коробочки или конверты с сюрпризами внутри.
Что подарить жене на Новый год – 2025: романтические и полезные подарки любимым женщинам
Как украсить спальню
- Стены и полки — украсьте стены новогодними плакатами, рисунками или фотографиями с зимними пейзажами. На полках можно разместить фигурки Деда Мороза, снеговиков или свечи в новогодней тематике.
- Светильники и свечи — используйте светильники с мягким светом, чтобы создать уютную атмосферу. Разместите свечи в красивых подсвечниках на тумбочках или комоде.
- Используйте шишки, покрашенные в золотой или серебряный цвет, как декор для спальни.
Как украсить кухню
Фото: iStock/Zulfiska
- Кухонные аксессуары — замените обычные полотенца на кухне на новогодние с тематическими рисунками. Украсьте ручки шкафчиков новогодними ленточками или маленькими игрушками.
- Праздничные баночки и контейнеры — переложите сыпучие продукты в красивые стеклянные банки с новогодними этикетками. Можно украсить баночки лентами или еловыми веточками.
- Новогодняя посуда — используйте праздничные тарелки, чашки и бокалы с новогодними узорами. Можно добавить специальные подносы для сервировки угощений.
Как украсить детскую комнату
- Праздничные постеры и рисунки — создайте вместе с ребенком постеры с новогодними рисунками и повесьте их на стены. Можно также распечатать готовые картинки с новогодней тематикой.
- Праздничные игрушки — развесьте игрушки или подвески на потолке — это создаст эффект волшебства. Можно сделать снежные шары или другие поделки вместе с ребенком.
- Гирлянды — сделайте гирлянды из бумажных снежинок, звезд или фигурок, которые ребенок сможет вырезать и раскрашивать.
Что подарить мужу на Новый год 2025: топ-13 оригинальных идей
Как украсить частный дом на Новый год
Фото: iStock/Ksenia Shestakova
- Гирлянды и световые украшения — обвесьте дом гирляндами из светодиодов. Можно украсить окна, двери, перила и деревья. Используйте проекционные светильники для создания уникальных световых эффектов на фасаде.
- Садовый декор — установите фигурки снеговиков, оленей или других новогодних персонажей в саду. Используйте светящиеся элементы для создания волшебной атмосферы.
- Декор для входной двери — повесьте венок из еловых веток, украшенный шишками, ягодами или лентами. Используйте новогодние таблички или подвески с поздравлениями.
Какие украшения на Новый год можно сделать своими руками
Создание новогодних украшений своими руками — это не только увлекательное занятие, но и отличный способ добавить индивидуальности в праздничное оформление.
1. Новогодние венки — сделайте венок из еловых веток, добавив шишки, ягоды и ленты. Можно использовать основу из картона или проволоки.
2. Свечи в банках — используйте стеклянные банки для создания праздничных свечей. Наполните их солью или песком, вставьте свечи и украсьте банку лентами или краской.
3. Ароматные мешочки — наполните маленькие мешочки (например, из органзы) корицей, гвоздикой и сушеными апельсиновыми корками. Используйте их как декор и ароматизаторы.
4. Подарочные коробки — упакуйте подарки в красивые коробки, которые можно украсить собственноручно нарисованными рисунками или аппликациями.
5. Шарики из ниток — нанесите клей на воздушный шарик и обмотайте его нитками. После высыхания лопните шарик и получите оригинальный декор.
Читайте также:
Бренд-шеф рассказал, как сэкономить на новогоднем застолье
Опрос: Более трети россиян попросили бы у Деда Мороза победу в спецоперации
В Московской области 15 января начинается акция «Сдай на переработку и ёлки, и иголки!»
Елена Генералова