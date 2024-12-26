Подмосковные спасатели назвали правила безопасного использования электрогирлянд

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Разноцветные и яркие гирлянды, которыми под Новый год обычно украшают дом и ёлку, иногда могут не добавить праздничного настроения, а омрачить праздник. Работники Мособлпожспаса рекомендуют не забывать на праздничных каникулах о мерах безопасности.
«Используйте электрические гирлянды только заводского изготовления. На упаковке обязательно должен быть знак сертификации пожарной безопасности. Перед включением гирлянды нужно тщательно проверить электропроводку, особо обращая внимание на изоляцию и соединение проводов. Если обнаружена неисправность, нужно сразу же обесточить гирлянду», – сказали в пресс-службе ведомства.Спасатели также не советуют использовать одновременно больше трёх гирлянд. Дело в том, что от перегрева электросетей может произойти короткое замыкание.
«Если хозяева уходят из дома или ложатся спать, они должны выключить гирлянды. При уличном украшении, например, фасада своего дома не используйте гирлянды и удлинители, предназначенные для работы внутри помещений», – подчеркнули спасатели.Они добавили, что при выборе гирлянд лучше отдать предпочтение менее мощным. Чем ниже мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими нагрев, а значит, и риск возгорания.
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Лора Луганская