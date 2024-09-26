Жителям Подмосковья рассказали, кто ответит за течь в системе отопления

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
Жилец, заметивший течь в квартире во время подачи тепла, должен обязательно уведомить об этом свою управляющую компанию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области перед стартом отопительного сезона.
«Ответственность за протечку зависит от её источника. Если протечка происходит на стояках общего имущества, за это отвечает управляющая компания. Перед зимним сезоном стояки должны проверять. Если из-за такой протечки пострадало жилое помещение, можно требовать возмещения ущерба от управляющей организации», – отметили ведомстве.Если неисправности возникли на внутриквартирном оборудовании, которое не является частью общего имущества, ремонт оплачивает собственник квартиры. А управляющая компания должна помочь устранить аварию и предотвратить протечки в расположенные ниже квартиры. Причиной протечки может стать несогласованная замена отопительных приборов. Тогда ответственность также ложится на собственника.
«Не вмешивайтесь в работу внутриквартирного оборудования, не привлекайте неквалифицированных специалистов, не меняйте систему отопления, не уведомив управляющую компании. Всё это может привести к авариям», – предупредили в Минчистоты.В министерстве также напомнили, что для решения жилищно-коммунальных вопросов можно отравить заявку на номер 122*4. Робот Женя примет звонок и в экстренных ситуациях переведёт его на оператора. После обработки заявки он сделает обратный звонок для подтверждения решения проблемы.
Читайте также:
Подмосковные коммунальщики испытывают новые виды техники
В Подмосковье выполнили порядка 19 тыс. работ по восстановлению освещения в МКД
В Подмосковье отремонтировали подъезды 1,6 тыс. многоквартирных домов
Лора Луганская