Подмосковные коммунальщики испытывают новые виды техники

Видео: пресс-служба Минчистоты МО
Сотрудники подмосковной коммунальной службы осваивают новые виды техники. Об этом сообщили в пресс-службе в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Завод в городском округе Истра предоставил новый фронтальный многофункциональный мини-погрузчик для испытаний и отзыва о модели. Погрузчик предназначен для выполнения широкого спектра работ. Он оснащён быстросъемным навесным оборудованием – например, щётками и ковшами. Поэтому смогут применять технику в разные сезоны», – уточнили в ведомстве.Сейчас компания привлекает технику к содержанию дворов и общественных пространств. Специалисты с её помощью убирают смёт и мелкий мусор. Помимо этого, проводится промывка проездов и дворов.
Зимой погрузчик будет помогать при уборке дворов от снега. Его компактность и небольшие габариты позволят расчищать те территории, куда не сможет проехать крупная техника
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Лора Луганская