Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Подмосковные коммунальщики испытывают новые виды техники

Подмосковные коммунальщики испытывают новые виды техники

25 сентября 2024, 19:10

Видео: пресс-служба Минчистоты МО

Оригинал
Сотрудники подмосковной коммунальной службы осваивают новые виды техники. Об этом сообщили в пресс-службе в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Завод в городском округе Истра предоставил новый фронтальный многофункциональный мини-погрузчик для испытаний и отзыва о модели. Погрузчик предназначен для выполнения широкого спектра работ. Он оснащён быстросъемным навесным оборудованием – например, щётками и ковшами. Поэтому смогут применять технику в разные сезоны», – уточнили в ведомстве.
Сейчас компания привлекает технику к содержанию дворов и общественных пространств. Специалисты с её помощью убирают смёт и мелкий мусор. Помимо этого, проводится промывка проездов и дворов.



Зимой погрузчик будет помогать при уборке дворов от снега. Его компактность и небольшие габариты позволят расчищать те территории, куда не сможет проехать крупная техника


Читайте также:

В Подмосковье выполнили порядка 19 тыс. работ по восстановлению освещения в МКД

В Подмосковье отремонтировали подъезды 1,6 тыс. многоквартирных домов

Регоператор Чеховского кластера за лето отправил на переработку 1,5 тонны «Добрых крышечек»
#минчистоты
#техника
#подмосковье
#московская область
#испытания
В Госдуме объяснили важность закона о запрете усыновления в страны со сменой пола
Депутат Занко: ко второму чтению закона об усыновлении планируются поправки
25 сентября 2024, 19:28

Фото: iStock/mediaphotos

Депутат Госдумы Ольга Занко объяснила важность принятия в I чтении законопроекта о запрете усыновления детей из РФ гражданами стран, где разрешена смена пола. Об этом пишет RT.
По словам парламентария, на сегодняшний день уже существует запрет, согласно которому однополые пары из других государств не смогут усыновлять российских детей. Занко отметила, что также был введен абсолютный приоритет для усыновителей с гражданством РФ.

«Но мы понимаем, что всё равно очень важна среда, в которой воспитываются дети. Мы не можем гарантировать, что вроде бы сейчас нормальные усыновители из других стран в будущем не решат стать однополыми, не поддадутся новым тенденциям, будут закладывать традиционные ценности детям, следить за воспитанием», — цитирует депутата RT.

Напомним, данный законопроект был внесён на рассмотрение группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в июле этого года.

Читайте также:

Госдума приняла в I чтении проект о запрете усыновления в страны со сменой пола

Проект об ответственности за пропаганду «чайлдфри» внесут в Госдуму 25 сентября

В Приморье появился штраф за склонение беременных к абортам
#дети
#штраф
#госдума
#проект
#ценности
#запрет
#страны
#законопроект
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ёкает и бабочки в животе»: Психолог рассказала, какой должна быть здоровая влюбленность
Психолог Кардиакос: влюбленность — это не всегда «ёкает и бабочки в животе»
25 сентября 2024, 18:54

Фото: iStock/Artsyslik

Влюбленность — чувство, которое испытывал любой человек. Это то, с чего начинается любовь. Но какой должна быть здоровая влюбленность? Многие психологи утверждают, что привычное для нас всех «еканье в груди» или «бабочки в животе» говорят о тревоге и нездоровости, а другие утверждают, что без этого не может быть настоящих чувств. В чем же правда?
Клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что «еканье» и «бабочки» могут быть не у всех людей, и это зависит от типа личности человека.

«Хорошо чувствуют «екнуло» люди, у которых налажен контакт со своими чувствами и телом, у которых развита интуиция и эмпатия. Они более склонны к ярким переживаниям и ощущениям. А если «екает» постоянно на все симпатичное, то это может говорить об истероидности человека. У некоторых влюбленность протекает когнитивно — в голове, то есть им приятно будет думать о человеке, заботиться, писать ему и звонить. На уровне дела проживать эмоции. К такому более склонны мужчины», — сообщила эксперт.

Она добавила, что во влюбленности очень много инстинктивных переживаний, которые не контролируются разумом. Это смесь увлечения, тревоги и большого вдохновения.

Однако, по словам психолога, с возрастом чувство влюбленности может трансформироваться, потому что появляется чувство ответственности.
«Например, есть дети, недвижимость, бизнес, и не каждый человек может уйти в эту другую действительность и покружиться в этих бабочках, гнет обязательств может заземлять. Добавляется разум и рациональность. Но так не у всех. Это зависит от типа личности», — сказала Анастасия Кардиакос.

Также, по мнению собеседницы, чувство влюбленности трудно переживается людьми, у которых есть избегающий и тревожный тип привязанности, потому что избегающий будет подавлять и не разрешать себе чувство, путая его с желанием заняться сексом, а «тревожник» будет наоборот любое переживание наполнять любовью.

Анастасия Кардиакос подчеркнула, что чувство влюбленности держится порядка трех месяцев, а дальше начинает формироваться привязанность и любовь.

«Влюбленное яркое эмоциональное состояние сохраняется, когда есть ссоры, конфликты, недосказанности и поверхностность отношений. Спустя полгода влюбленность выходит во что-то большее или идет на спад. Если мы говорим про невротические отношения, где есть куча секретов, где недосказали, замолчали, обиделись, то здесь фантазия влюбленности будет поддерживаться эмоциональными горками. Мы не можем здесь сказать, что люди влюблены. Просто люди постоянно поджигают эту искорку и создают иллюзия того, что что-то горит. Насколько это полезно и вкусно — вопрос. Есть высокоэмоциональные натуры и истероидные натуры, которые склонны к частым влюбленностям, потому что для них кондакт на уровне влюбленности означает, что он кому-то нужен», — сообщила специалист.
Однако клинический психолог отметила, что здоровая влюбленность — прекрасное чувство, которого не стоит опасаться. В нем просыпает наш внутренний ребенок и искренне радуется проживать все эмоции.

«Это очарование, которое обволакивает и притягивает, как магнитом. А дальше может формироваться любовь — это уже более спокойное, устойчивое чувство, где все осознанно. Это обязательно обоюдно. Это три угла: эмоции, страсть и обязательства», — заключила эксперт.

Читайте также:

«Шизоидное поведение»: Психолог прокомментировала заявление Алсу про нарциссизм экс-мужа

«Иллюзии и частота половых актов»: Психолог раскрыла главные причины расставаний россиян

«Поддаются соблазнам»: Психолог выявил причину развода Шнурова с Абрамовой
#психолог
#дети
#ребёнок
#любовь
#человек
#мужчины
#отношения
#люди
#эмоции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье в будущем году проведут капремонт 56 школ и 42 детсадов
25 сентября 2024, 18:51

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В Московской области в 2025 году запланирован капремонт 98 объектов образования. Об этом сообщил первый замминистра строительного комплекса Московской области Марат Сибатулин на совещании с подрядчиками по срокам проведения работ в зданиях школ и детсадов.
Заказчики и участники строительства обсудили этапы и сроки выполнения работ по проектированию и капитальному ремонту, применение единых стандартов по цветовым решениям и используемым материалам. В планах на будущий год в Московской области – капитальный ремонт 56 школ и 42 детских садов.
«Сроки завершения работ у нас неизменны. Все сады и школы должны быть готовы к открытию после капремонта к началу нового учебного года в 2025-м», – отметил Сибатулин.
Он добавил, что в 14 школах подрядчики уже приступили к демонтажным работам. По остальным объектам ведётся проектирование.

Читайте также:

Глава Одинцовского округа Иванов осмотрел автогородок у звенигородской школы

Модернизированный стадион дубненской школы №1 открыли для занятий

В Бронницах возведут корпус лицея на 100 мест и достроят ФОК
#капремонт
#капитальный ремонт
#школы
#детские сады
#подмосковье
#московская область
#минстройкомплекс мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд в Москве арестовал бывшего мэра Сочи Копайгородского по делу о растрате
25 сентября 2024, 18:32

Фото: iStock/BrianAJackson

Мещанский суд Москвы отправил под стражу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по делу о растрате. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что он арестован до 18 ноября.

Свою вину он не признал.

Ранее сообщалось, что в Луганске полиция задержала отправившегося добровольцем на СВО экс-мэра города-курорта Копайгородского. Его доставили в Москву для вынесения приговора. Чиновника, предположительно, обвиняют в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах Сочи. В отношении него было заведено уголовное дело о растрате.

Копайгородский ушёл в отставку в мае 2024 года.

Читайте также:

12 участков, дворец и автопарк: чем владеет семья задержанного на СВО экс-мэра Сочи

Создание ОПГ и продажа мест на кладбищах: в чём подозревают экс-мэра Сочи Копайгородского

В отношении экс-мэра Сочи Копайгородского ведут следственные действия
#суд
#москва
#сочи
#чиновники
#уголовное дело
#обвинение
#арест
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Андрей Ургант прокомментировал смерть Романа Мадянова
25 сентября 2024, 18:19

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актер и телеведущий Андрей Ургант признался, что высоко ценил талант Романа Мадянова.
«Потеря коллег с каждым годом ощущается все острее и острее, потому что падают люди, которые всегда были рядом плечом к плечу. Роман Мадянов всегда нравился мне как артист. У него невероятное количество ролей в фильмах и сериалах», — рассказал Ургант в беседе с «Петербургским дневником».

Он отметил, что Мадянов вызывал улыбку, и его невозможно было с кем-то перепутать. По словам Урганта, артист внес большой вклад в историю российского искусства и кино.

При этом артист Юрий Стоянов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что Роман Мадянов обладал уникальным талантом, с ним всегда было интересно работать. Выделялись уникальная внешность Мадянова, а также его способность перевоплощаться, чем он всегда удивлял партнеров на театральной сцене или съемочной площадке.

Напомним, в возрасте 62 лет умер советский и российский актер театра и кино Роман Мадянов. Несколько месяцев назад у него нашли злокачественную опухоль.

Читайте также:

Врачи ничего не смогли сделать: последние минуты жизни звезды сериала «Солдаты» Романа Мадянова

У актёра Романа Мадянова прогрессирует рак лёгкого

Звезда «Битвы шефов» сгорел в собственном кафе в Краснодаре
#врачи
#кино
#актёр
#кафе
#опухоль
#память
#звёзды
#солдаты
#артист
#рак
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С 25 по 27 сентября пройдёт региональный этап конкурса «Подрост» в Подмосковье
25 сентября 2024, 17:58

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

XI областная встреча школьных лесничеств и региональный этап всероссийского конкурса «Подрост» за сохранение природы и бережное отношение к лесам пройдут с 25 по 27 сентября в Московской области, сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Торжественное открытие мероприятия посетили представители Московской областной Думы, администрации городского округа Пушкинский, ПАО Сбербанк, а также сотрудники регионального комитета лесного хозяйства и ГКУ МО «Мособллес».

«Мероприятие организовано региональным Комитетом лесного хозяйства в целях развития движения школьных лесничеств, выявления и поощрения детей и молодежи, имеющих специальные знания и навыки в области лесного хозяйства, лесоводства, лесной экологии и биологии. За звание лучших будут бороться 94 участника из 19 команд школьных лесничеств, представляющих все лесничества Московской области», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Организаторы постарались составить программу слёта таким образом, чтобы дни мероприятия были насыщены яркими событиями и радостными эмоциями, дарили хорошее настроение.

Участники школьных лесничеств традиционно представят свои визитные карточки на суд жюри, продемонстрируют уровень теоретических знаний по основным лесным дисциплинам в конкурсах «Юный лесовод» и «Детская лесная конференция» и примут участие в командном туре — конкурсе «Лесное многоборье».

«Комитет лесного хозяйства Московской области начал возрождение школьных лесничеств в 2013 году. В настоящий момент на территории Московской области действует более 170 школьных лесничества, которые объединяют свыше 3 тысяч школьников. Ребята под руководством лесных специалистов занимаются на лесных участках, участвуют в различных мероприятиях, направленных на защиту и воспроизводство леса», — сказал генеральный директор ГКУ МО «Мособллес» Сергей Дугинов.

Читайте также:

Студенты колледжа «Подмосковье» приняли участие в полуфинале конкурса «Большая перемена»

Подмосковные студенты взяли четыре медали чемпионата высоких технологий

В Волоколамске названы победители гастрономического конкурса «Осенняя ярмарка»
#подмосковье
#мероприятия
#школьники
#конкурс
#комитет лесного хозяйства мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автомобилистам стало проще оплачивать проезд по ЦКАД и трассе «Восток»
25 сентября 2024, 17:57

Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

Оплатить проезд по ЦКАД и трассе М-12 «Восток» теперь можно на портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на госкомпанию «Автодор».
«Проезд можно оплатить в течение пяти дней. Для этого нужно добавить номер транспортного средства в личный кабинет», – пояснили в министерстве.
Заплатить за проезд по платным дорогам Автодора можно также на сайте, в мобильном приложении «Автодор». Также можно внести плату в Центрах поддержки и обслуживания «Автодор – Платные дороги», в терминалах «Элекснет» через СберБанк Онлайн, с помощью сервиса для абонентов Т2 или USSD-команду *390#.

Читайте также:

В Подмосковье за неделю отремонтировали девять светофоров

Автобусы Мострансавто с начала года перевезли пассажиров в аэропорты 6 млн раз

Минтранс Подмосковья тестирует новые электробусы в Химках
#транспорт
#проезд
#плата
#платные дороги
#трасса
#цкад
#автомобилисты
#минтранс мо
#автодор
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белгородскую чиновницу Шинкарук* внесли в реестр террористов и экстремистов
25 сентября 2024, 17:51

Фото: iStock/leolintang

Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов чиновницу из Белгородской области Викторию Шинкарук*, обвиняемую в подготовке теракта. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Вместе с ней в этот список попал её сообщник Александр Холодов*.

Напомним, что Шинкарук* обвиняют по статье Уголовного кодекса об участии в террористическом сообществе. Также ей предъявлено обвинение в незаконном обороне и подготовке к изготовлению взрывчатых веществ, контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, а также подготовке к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору.

По правилам Росфинмониторинга, попавшие в список лица не могут взаимодействовать со СМИ, размещать какую-либо информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а также пользоваться финансовыми услугами, не касающимися выплаты налогов, зарплаты и возмещения ущерба.

Читайте также:

Певца Шарлота* внесли в список террористов и экстремистов

Юлию Навальную* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс актрису Яну Троянову* в список террористов и экстремистов

*внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
#терроризм
#белгородская область
#экстремизм
#обвинение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новую станцию МЦД в Химках по решению жителей назовут «Монумент»
25 сентября 2024, 17:48

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Октябрьская железная дорога разрешила присвоить новой станции МЦД-3 в Химках название «Монумент», предложенное по итогам голосования жителей. Это следует из письма РЖД в адрес Минтранса Московской области, текст которого приводит ТАСС.
«Октябрьская железная дорога не имеет возражений против присвоения наименования «Монумент» этому проектируемому остановочному пункту», – сказано в письме.
Голосование за название станции МЦД-3 прошло на портале госуслуг в июне – июле. Самым популярным вариантом стало наименование «Монумент». Это первый случай, когда жителям дали возможность выбирать название ранее не существовавшей станции МЦД.

Как ранее объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, строительство станции планируют начать в будущем году. Бюджет Подмосковья вложит в этот проект 1 млрд рублей.

Платформу возведут в районе 23 км Ленинградского шоссе рядом с монументом «Противотанковые ежи». Он был установлен в декабре 1966 года в честь 25-летия разгрома фашистской армии под Москвой.

Читайте также:

Расписание на Белорусском и Савёловском направлениях изменится 27-30 сентября

На МЦД-3 запустили девятый поезд «Иволга» последней модификации

Юным пассажирам подмосковных электричек напомнили о правилах безопасности
#мцд
#химки
#станция
#мжд
#голосование
#жители
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате