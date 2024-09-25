В Подмосковье выполнили порядка 19 тыс. работ по восстановлению освещения в МКД

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Подмосковье с начала года выполнили около 19 тыс. работ по восстановлению общего освещения в многоквартирных домах. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В обязанности управляющей организации входит ремонт приборов освещения на входных группах, в подъездах, а также на иных общественных пространствах МКД. Под контролем инспекторского состава министерства в 2024 году было выполнено 18 838 ремонтных работ. Эти работы касались восстановления освещения мест общего пользования в 6 878 МКД», – уточнили в министерстве.Там добавили, что в перечень работ входит замена ламп, ремонт проводов, восстановление работы электрического щитка.
Лидерами по числу проведённых работ, по данным Минчистоты, стали Красногорск, где отремонтировано 1994 прибора, Химки (1512) и Подольск (1399).
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