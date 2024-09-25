В Подмосковье выполнили порядка 19 тыс. работ по восстановлению освещения в МКД

Свыше 76 миллионов поездок совершили пассажиры автобусов в Московской области по транспортным картам «Стрелка» с начала текущего года, из них около 52 млн поездок было совершено на маршрутах Мострансавто, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.