Жителям Подмосковья рассказали о работе общественного транспорта в мартовские праздники

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График работы общественного транспорта в Московской области изменится в праздничные выходные — с 8 по 10 марта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Автобусы в Подмосковье 8 и 9 марта будут работать по расписанию субботы, 10 марта — по расписанию воскресенья. Маршруты в период длинных выходных будут обслуживать шесть с половиной тысяч автобусов, из которых 4,2 тыс. — от компании-перевозчика «Мострансавто», — говорится в сообщении.Электрички в столичном регионе в четверг, 7 марта, будут следовать по расписанию пятницы, 8 и 9 марта — по расписанию субботы, 10 марта — по расписанию воскресенья.
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