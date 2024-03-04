На мартовские праздники ЦППК назначила дополнительные экспрессы

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Расписание подмосковных электричек изменится в длинные праздничные выходные, кроме того, будет пущен ряд дополнительных составов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК).
«Все поезда столичного транспортного узла будут следовать 7 марта по расписанию пятницы, 8 и 9 марта — по расписанию субботы, 10 марта — по расписанию воскресенья. Кроме того, ЦППК назначает дополнительные экспрессы: 8-10 марта по направлению Москва — Тула и Тула — Москва, 10 марта: Рязань-2— Москва», — говорится в сообщении.Кроме того, дополнительный состав из 11 вагонов будет курсировать на участке Черусти — Вековка 7 и 10 марта.
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Лев Каштанов