Жителям Подмосковья рассказали о работе органов ЗАГС в новогодние праздники

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Составлен график приёма граждан сотрудниками органов ЗАГС в период новогодних праздников. Приём будет проходить в подмосковных многофункциональных центрах, сообщили в Главном управлении ЗАГС Московской области.
2 января будет осуществляться регистрация рождения, смерти, а также выдача повторных документов.
С 3 по 6 января можно будет воспользоваться всеми видами регистрации актов гражданского состояния.
Часы работы – с 9 до 18 часов.
31 декабря 2023 года, а также 1, 7 и 8 января 2024 приёма граждан проводиться не будет.
Подробная информация о режиме работы в праздничные дни с адресами МФЦ размещена на сайте управления. Нужно найти раздел «Документы», затем подраздел «Гражданам» и перейти к вкладке «График приёма граждан».
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С 3 по 6 января можно будет воспользоваться всеми видами регистрации актов гражданского состояния.
31 декабря 2023 года, а также 1, 7 и 8 января 2024 приёма граждан проводиться не будет.
Подробная информация о режиме работы в праздничные дни с адресами МФЦ размещена на сайте управления. Нужно найти раздел «Документы», затем подраздел «Гражданам» и перейти к вкладке «График приёма граждан».
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Лора Луганская