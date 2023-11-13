Генпрокуратура проверит Отара Кушанашвили после новости про его инфаркт

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Генпрокуратура проверит был ли вызов скорой ведущему Отару Кушанашвили ложным, а также на дискредитацию ВС РФ из-за резких высказываний насчёт СВО на Украине в шоу на YouTube.
Накануне вечером медики приехали к ресторану Sabor de la Vida на улице 1905 года, оказали телеведущему Отару Кушанашвили необходимую помощь и госпитализировали. Ему рекомендовали остаться в стационаре, чтобы минимизировать риски. Но телеведущий отказался и уехал с близкими домой.
По пути записал видеообращение, где сообщил, что жив и здоров, а тех, кто в этом сомневается, пишет Mash, «он со всей своей прытью полюбит в рот и родословную».
Данное видео попалось на глаза медикам. Он удивились его неуважению к их работе и попытке устроить скандал. Возникли подозрения в осознанной инсценировке случившегося ради пиара в СМИ.
Также руководитель движения «Армия защитников отечества» Иван Отраковский обвинил журналиста в хайпе и злоупотреблении своим статусом. Ко всему прочему припомнил слова Отара Кушанашвили, критикующие правительство РФ и осуждающие СВО, и подал обращение в Генпрокуратуру России с просьбой организовать проверку и дать правовую оценку его действиям.
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По пути записал видеообращение, где сообщил, что жив и здоров, а тех, кто в этом сомневается, пишет Mash, «он со всей своей прытью полюбит в рот и родословную».
Также руководитель движения «Армия защитников отечества» Иван Отраковский обвинил журналиста в хайпе и злоупотреблении своим статусом. Ко всему прочему припомнил слова Отара Кушанашвили, критикующие правительство РФ и осуждающие СВО, и подал обращение в Генпрокуратуру России с просьбой организовать проверку и дать правовую оценку его действиям.
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Мария Фирсова