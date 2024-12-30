Знаки зодиака по месяцам: даты, стихии, черты характера и совместимость

Астрология — это древнее учение, которое связывает движение небесных тел с характером, судьбой и событиями в жизни человека. Каждый знак зодиака уникален, имеет свою стихию, планету-покровителя и особенности, влияющие на личные и романтические отношения. В этом руководстве от «Радио 1» мы рассмотрим даты знаков, их черты, удачные месяцы и совместимость.