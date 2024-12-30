Россиянам назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году

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Средний размер пенсии по старости в 2025 году составит около 24 тысяч рублей, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»).
По его словам в беседе с РИА Новости, страховые пенсии вырастут на 7,3% с 1 января 2025 года. Это затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.
Ожидается, что средняя сумма пенсии составит 24 059 рублей.
В то же время юрист Илья Русяев напомнил, что в отдельных случаях размер пенсии может уменьшиться. Среди причин названы неоплаченные налоги, штрафы, алименты, долги по кредитам, а также недостаточный страховой стаж, работа без официального оформления или переезд из регионов с особыми льготами.
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Ожидается, что средняя сумма пенсии составит 24 059 рублей.
В то же время юрист Илья Русяев напомнил, что в отдельных случаях размер пенсии может уменьшиться. Среди причин названы неоплаченные налоги, штрафы, алименты, долги по кредитам, а также недостаточный страховой стаж, работа без официального оформления или переезд из регионов с особыми льготами.
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Мария Моисеева