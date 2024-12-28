Астролог раскрыла, что ждет каждый знак зодиака в 2025 году

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Астролог Ирина Шалева раскрыла, что ждет представителей каждого знака зодиака в 2025 года. К примеру тельцам, по ее словам, следует заняться саморазвитием и начать обучение чему-то новому.
«У Тельцов наступает год личностного роста. Они могут кардинально изменить свою жизнь, начав что-то с чистого листа. И, кстати, выйти на новый уровень дохода. А еще у них может поменяться круг общения, возможны новые интересные знакомства», — рассказала эзотерик в подробном гороскопе для «Москвы 24».В тоже время экстрасенс Дарья Миронова раскрыла, почему нельзя выкладывать в сеть фотографии детей. В беседе с «Вечерней Москвой» она отметила, что снимки — это отпечаток души, с помощью которого можно проводить магические ритуалы и сглазы.
«До трех лет ребенок энергетически связан с пуповиной матери, поэтому все, что происходит с ней, передается и ребенку. Если мама — популярная личность, то через нее легко могут сглазить ребенка. Поэтому лучше не показывать его до трех лет публике», — считает ясновидящая.Читайте также:
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