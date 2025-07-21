«Золотая королева»: Суд вынес приговор ювелирной мошеннице Дарье Спиридоновой

21 июля 2025, 17:57

Владелицу ювелирного дома Darvol приговорили к семи годам колонии

Фото: Istock/fortton

Хамовнический суд Москвы вынес вердикт по делу владелицы ювелирного бренда Darvol Дарьи Спиридоновой, которую задержали в феврале 2023 года и определили её под домашний арест. Бизнес-леди приговорили к 7 годам колонии за мошенничество.