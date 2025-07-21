«Золотая королева»: Суд вынес приговор ювелирной мошеннице Дарье Спиридоновой
Хамовнический суд Москвы вынес вердикт по делу владелицы ювелирного бренда Darvol Дарьи Спиридоновой, которую задержали в феврале 2023 года и определили её под домашний арест. Бизнес-леди приговорили к 7 годам колонии за мошенничество.
По информации корреспондента «Известий» из зала суда, Спиридонова была признана виновной в совершении 19 эпизодов мошенничества в крупном и особо крупном размере. Установлено, что подсудимая обманным путем получила свыше 200 миллионов рублей, обещая прибыль от сделок с драгоценными камнями, но обязательства она не выполняла.
Отмечается, что подсудимая признала свою вину и предлагала частично возместить ущерб потерпевшим. На что гособвинитель просила приговорить Спиридонову к девяти годам колонии общего режима, а также штрафу в размере 3 миллионов рублей. В итоге суд назначил подсудимой наказание на два года меньше, чем было запрошено.
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