В Москве задержана этническая ОПГ, занимавшаяся незаконной миграцией
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
В Москве при участии Росгвардии задержана этническая ОПГ, занимавшаяся незаконной легализацией мигрантов. Задержаны четверо уроженцев Азербайджана.
Как сообщает ведомство, они изготавливали поддельные миграционные карты и фиктивные патенты, нелегально легализовав более тысячи иностранцев и получив не менее двух миллионов рублей.
Ликвидированы две подпольные лаборатории, изъяты оборудование и поддельные документы. Злоумышленники приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 5 лет.
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