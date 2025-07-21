Журналистка «Дождя»* Анна Монгайт* стала фигурантом уголовного дела
Уголовное дело по статье о фейках про ВС РФ было возбуждено в отношении Анны Монгайт* 18 июля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По предоставленным данным, поводом для возбуждения уголовного дела выступили посты в Telegram-канале Монгайт*, опубликованные в апреле 2022 года и июле 2023 года. Журналистка высказывалась в них на тему ударов по Одессе. Монгайт* может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы по части второй статьи 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации». Известно, что журналистка находится не в России.
Отмечается, что в отношении трёх журналистов «Дождя» — Екатерины Котрикадзе*, Валерии Ратниковой* и Тихона Дзядко*, также были возбуждены уголовные дела по статьям о фейках про ВС РФ и об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
*признан Минюстом РФ иноагентом.
Читайте также: