Журналистка «Дождя»* Анна Монгайт* стала фигурантом уголовного дела

21 июля 2025, 16:36

В отношении Анны Монгайт* возбудили уголовное дело по статье о фейках про ВС РФ

Фото: Istock/Akintevs

Уголовное дело по статье о фейках про ВС РФ было возбуждено в отношении Анны Монгайт* 18 июля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.