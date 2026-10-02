Зоопсихолог раскрыла, что означают движения хвоста и ушей кошки
Зоопсихолог Светлана Капустина рассказала, как по положению хвоста, ушей, взгляду и позе определить настроение кошки и понять, когда питомцу требуется внимание, а когда лучше оставить его в покое. Об этом стало известно 2 октября.
По словам специалиста, взрослые кошки преимущественно используют мяуканье для общения с человеком, тогда как между собой они взаимодействуют с помощью языка тела. Информацию приводят «Известия».
Одним из наиболее понятных сигналов является положение хвоста. Поднятый вверх с немного загнутым кончиком обычно свидетельствует о дружелюбии и доверии. Если кошка подходит к человеку в такой позе и трется о ноги, это может быть способом подтвердить контакт, а не просьбой о еде.
Опущенный или поджатый напротив, может указывать на страх, растерянность или настороженность. Если при этом животное выгибает спину и распушает шерсть, оно пытается казаться крупнее и готовится защищаться. В такой ситуации лучше не приближаться к кошке.
Специалист также призвала не путать движения хвоста кошек с поведением собак. Если собачье виляние чаще связано с положительными эмоциями, то быстрые движения кошачьего хвоста из стороны в сторону могут говорить о раздражении. Например, если во время поглаживания питомец начинает нервно подергивать кончиком хвоста, это может быть сигналом прекратить контакт.
О настроении кошки рассказывают и ее уши. Направленные вперед ушные раковины обычно свидетельствуют об интересе и спокойствии. Разведенные в стороны уши, напоминающие «самолетик», могут говорить о напряжении или недовольстве. Прижатые к голове указывают на сильный страх или готовность защищаться.
Капустина рекомендовала не пытаться брать напуганную кошку на руки. Такое действие животное может воспринять как лишение возможности отступить, что способно спровоцировать защитную реакцию.
Важным сигналом является и взгляд. Длительный прямой контакт глазами кошка может воспринимать как вызов. При этом медленное моргание считается признаком доверия. Владелец может ответить питомцу таким же спокойным медленным морганием, демонстрируя отсутствие угрозы.
Еще одним проявлением доверия считается поза, при которой кошка ложится на спину и показывает живот. Однако это не обязательно означает, что животное хочет, чтобы его гладили в этой области. Живот остается уязвимой частью тела, поэтому многие питомцы предпочитают поглаживания по голове, спине или за ушами.
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