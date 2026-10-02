Зоопсихолог раскрыла, что означают движения хвоста и ушей кошки

02 октября 2026, 15:02

Зоопсихолог Капустина: настроение кошки можно понять по движениям хвоста и ушей

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Зоопсихолог Светлана Капустина рассказала, как по положению хвоста, ушей, взгляду и позе определить настроение кошки и понять, когда питомцу требуется внимание, а когда лучше оставить его в покое. Об этом стало известно 2 октября.