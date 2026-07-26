«Не случайность»: Зоопсихолог объяснила, почему кошки копируют характер хозяев

26 июля 2026, 10:49

Зоопсихолог Ершова: кошки копируют режим и характер хозяев

Фото: Istock/oatawa

Зоопсихолог Оксана Ершова заявила, что сходство хозяев и кошек существует на самом деле. По её словам, питомцы внимательно следят за человеком и подстраиваются под его ритм жизни, перенимая привычки.





В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что кошки меняют график сна, копируют активность и даже характер владельцев. При позднем отходе ко сну питомец тоже бодрствует дольше. В спокойной семье усатые ведут себя расслабленнее, в эмоциональной — активнее.



Ершова заявила, что животные чувствительны к интонациям, движениям, громкости речи и тревожности в доме. Они запоминают распорядок: когда люди просыпаются, работают, отдыхают, едят или ложатся спать. Постепенно кошки встраиваются в этот ритм. Кроме того, кошки перенимают и эмоциональные модели.

«Если человек постоянно нервничает, громко разговаривает или живёт в состоянии стресса, животное тоже становится более тревожным и настороженным», — пояснила зоопсихолог.