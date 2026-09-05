Зоопсихолог рассказала, как понять, что кошке холодно дома
Животные, в отличие от людей, могут реагировать на похолодание довольно быстро. Кошки много времени проводят на полу, у окон и балконных дверей, а там температура может быть заметно ниже, чем на уровне человеческого роста. Особенно чувствительны к таким перепадам короткошерстные и бесшерстные питомцы, которым сложнее сохранять тепло. Об этом «Газете.Ru» сообщила зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol Светлана Капустина.
По ее словам, определить, что кошке холодно, можно по тому, как она меняет свои привычные места отдыха. Питомец начинает спать не на полу, а на диване или кровати, и чаще приходит полежать рядом с хозяином.
Еще один признак — это поза, отметила специалист. Кошка, которая замерзла, сворачивается в тугой клубок, укрывая лапы и нос, чтобы уменьшить теплопотерю. Она может долго лежать неподвижно, прижимаясь к чему-то теплому, например, к работающему ноутбуку или бытовой технике. Иногда можно заметить легкую дрожь, особенно после сна, подчеркнула Капустина.
Холод также может проявляться в изменении поведения кошки. Она становится менее активной, дольше остается на одном месте, чаще ищет общества человека или, наоборот, становится раздражительной и избегает прикосновений. Однако стоит помнить, что один отдельный симптом еще не говорит о том, что кошке холодно. Важно учитывать привычки конкретного животного, заключила зоопсихолог.
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