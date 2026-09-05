Зоопсихолог рассказала, как понять, что кошке холодно дома

05 сентября 2026, 13:43

Зоопсихолог Капустина: котята, пожилые и лысые питомцы чувствительны к холоду

Фото: iStock/Sofiia Potanina

Животные, в отличие от людей, могут реагировать на похолодание довольно быстро. Кошки много времени проводят на полу, у окон и балконных дверей, а там температура может быть заметно ниже, чем на уровне человеческого роста. Особенно чувствительны к таким перепадам короткошерстные и бесшерстные питомцы, которым сложнее сохранять тепло. Об этом «Газете.Ru» сообщила зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol Светлана Капустина.