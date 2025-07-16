Звезде фильма «Призрак» Трескунову* грозит уголовное дело
Актеру Семену Трескунову* грозит уголовное дело за уклонение от обязанностей иноагента. Об этом рассказал юрист Тимур Матвеев.
Напомним, 15 июля, стало известно, что Трескунов* получил очередной штраф за нарушение порядка деятельности иноагента.
«По этой статье он привлекается в третий раз за год, что позволяет возбудить против него уголовное дело. По ст. 330.1 ему будет грозить до двух лет лишения свободы», — рассказал Матвеев в беседе с «Постньюс».
Он также напомнил, что по этой же статье ранее было возбуждено уголовное дело на журналиста Юрия Дудя*. Такая же судьба ждет и Трескунова*.
«Это скоро произойдет в любом случае», — заключил Матвеев.
Накануне сообщалось, что актер должен Федеральной налоговой службе почти 100 тысяч рублей. На него открыто сразу два исполнительных производства из-за неоплаченных штрафов.
Трескунов* покинул Россию после начала спецоперации на Украине.
* признаны в РФ иноагентами