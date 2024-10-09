Столичный суд оштрафовал актёра Трескунова* за нарушение закона об иноагентах

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Тимирязевский суд Москвы оштрафовал покинувшего Россию актёра Семёна Трескунова* за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на решение суда.
Отмечается, что актёра признали виновным по статье Кодекса об административных правонарушениях за несоблюдение порядка деятельности иноагента. В качестве наказания суд выписал ему штраф в размере 40 тысяч рублей.
В настоящее время актёр, выступивший против проведения СВО и распространяющий фейковые сведения о принимаемых в России решениях, проживает за границей.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Анастасия Чинкова