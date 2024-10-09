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Столичный суд оштрафовал актёра Трескунова* за нарушение закона об иноагентах

Суд в Москве оштрафовал Трескунова* на 40 тысяч рублей
09 октября 2024, 19:16
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Тимирязевский суд Москвы оштрафовал покинувшего Россию актёра Семёна Трескунова* за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на решение суда.


Отмечается, что актёра признали виновным по статье Кодекса об административных правонарушениях за несоблюдение порядка деятельности иноагента. В качестве наказания суд выписал ему штраф в размере 40 тысяч рублей.

В настоящее время актёр, выступивший против проведения СВО и распространяющий фейковые сведения о принимаемых в России решениях, проживает за границей.

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*признаны Минюстом РФ иноагентами
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Олимпиада для школьников по истории авиации стартовала в России
Школьников приглашают на олимпиаду по истории авиации и воздухоплавания
09 октября 2024, 19:03

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

С 1 октября 2024 года в России стартовал прием заявок на участие в 22 Международной олимпиаде по истории авиации и воздухоплавания имени А.Ф. Можайского. Это событие проходит ежегодно.
В организации олимпиады участвуют Фонд содействия развитию авиационных и космических технологий, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Российский государственный гуманитарный университет и Национальный исследовательский университет «МЭИ».

Основная цель — популяризация авиастроительной отрасли и формирование будущего сообщества авиастроителей. Участниками могут стать юноши и девушки в возрасте от 12 до 18 лет независимо от гражданства и места проживания. Для участия необходимо пройти специальные тесты. Рабочий язык олимпиады — русский.
«Прием заявок продолжится до 31 декабря. Олимпиада включает два тура: первый — заочный, который проходит в интернете, и второй — очный, представляющий собой Молодежный симпозиум», — сообщает Союз авиастроителей.

Олимпиада уже стала традицией, привлекая молодежь, увлеченную авиацией, из различных регионов России и соседних стран. В течение учебного года участники проходят тестирование, публикуют свои работы на сайте олимпиады olymp.as-club.ru и получают отзывы от сверстников и от профессионалов.

Участникам предлагаю курсы дополнительного дистанционного образования по темам «История авиации и воздухоплавания», «Люди и судьбы российской авиации» и «Теоретические и инженерные основы аэрокосмической техники».

Победители первого тура получают сертификаты и пройдут во второй тур. Он проходит в формате очного Молодежного симпозиума, где участники выступают публично. Каждый участник может получить консультации от экспертов как в центрах подготовки к олимпиаде, так и через интернет.

Сроки проведения олимпиады охватывают период с октября 2024 года по 30 апреля 2025 года.

Олимпиада проходит под эгидой Союза специалистов в области авиастроения «Союз авиастроителей», Академии наук авиации и воздухоплавания, а также Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова Российской академии наук при поддержке Союза машиностроителей России.

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#образование
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В Москве отреставрировали памятник Гагарину
Собянин: завершена реставрация памятника Гагарину на Ленинском проспекте
09 октября 2024, 18:18

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В Москве завершили реставрацию памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что это первый в мире крупногабаритный монумент, полностью изготовленный из титана. Его высота составляет 42,5 метра.

Также Собянин напомнил, что место установки монумента выбрано не случайно. Именно по Ленинскому проспекту 14 апреля 1961 года космонавт Юрий Гагарин, совершив первый полёт в космос, направлялся в Кремль из аэропорта Внуково.

Со временем на монументе появились повреждения, которые успешно устранили специалисты. Они очистили стилобат, заменили повреждённые облицовочные блоки и плиты, обработали камни воском, а также очистили от коррозии и помыли сам титановый монумент.

Также специалисты провели работы во внутреннем пространстве памятника.

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В МВД РФ рассказали о новой уловке мошенников с помощью «выписки» из медкарты
09 октября 2024, 18:14

Фото: istockphoto/welcomia

Мошенники стали удалённо подключаться к гаджетам россиян, рассылая якобы выписки из медицинской карты. Таким образом они распространяют шпионское программное обеспечение, маскируя его под медицинские файлы.
Об этом в своём телеграм-канале сообщили сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Специалисты пояснили, что на электронное устройство потенциальной жертвы отправляется отвлекающий документ — абстрактная выписка из амбулаторной карты.

Параллельно на компьютер, ноутбук или телефон гражданина идёт скрытая установка программы-загрузчика. После этого хакеры получают возможность с помощью удалённого доступа выполнять команды на устройстве пользователя и получают таким образом доступ к его личным кабинетам, аккаунтам и другим конфиденциальным данным.

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«Был неправ»: бывший учитель из Чечни извинился на видео за оскорбление христиан
Экс-учитель из Чечни Жабраилов извинился на видео за оскорбление христиан
09 октября 2024, 18:12

Фото: istockphoto/ProfessionalStudioImages

Бывший учитель из Чечни Мансур Жабраилов извинился за свои оскорбительные высказывания в адрес христиан. Видео с извинениями появилось 9 октября в Telegram-канале чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный».
Ранее министр по национальной политике республики Ахмед Дудаев сообщил, что Жабраилова уволили и задержали правоохранительные органы. В отношении него начали следственные действия.



Мужчина признал, что осознает свою неправоту с точки зрения закона и религии. Он объяснил, что отвечал на критику своей веры и забыл, что может оскорбить людей, не причастных к этому. Он добавил, что в республике недопустимо унижать религию или людей, исповедующих разные верования.

Жабраилов принес извинения православным христианам и подчеркнул, что ислам запрещает оскорбления других религий. Он также заявил о готовности принять полную ответственность за свои слова в рамках российского законодательства.

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#наказание
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Синоптик Шувалов назвал «беспрецедентным» двигающийся на США ураган «Милтон»
09 октября 2024, 17:59

Фото: istockphoto/MikeMareen

Ураган «Милтон», в настоящее время надвигающийся на Соединённые Штаты, обещает стать самым разрушительным за всю историю наблюдений. Такое мнение высказал синоптик Александр Шувалов.
В разговоре с телеканалом «360» он сообщил, что всего существует пять параметров опасности тропических ураганов. Однако надвигающийся на Флориду «Милтон», по данным американских метеорологов, превышает их все. При оценке учитываются показатели скорости ветра, высоты приливной волны и количества выпадающих осадков. Сейчас эксперты обсуждают присвоение грядущему шторму шестого уровня опасности.

Шувалов отметил, что скорость ветра сейчас достигает 70 километров в час, а это больше, чем наблюдалось во время предыдущих тропических ураганов. Власти Флориды эвакуировали из прибрежных районов западного побережья свыше 5,5 миллиона человек. Эта эвакуация стала одной из самых массовых за всю историю.

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#шторм
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Московский областной медицинский колледж № 1 провёл экскурсию для учеников школы № 19
09 октября 2024, 17:49

Фото: пресс-служба администрации г.о Красногорск

Всемирный день врача отмечается 7 октября, и ученики 4 «Ж» класса школы № 19 посетили Московский областной медицинский колледж № 1 в Серпухове, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
В колледже их встретили студенты, которые рассказали им об истории медицины, традициях колледжа и различных профессиях медицинских работников. Ребята также приняли участие в мастер-классе, организованном студентами.

Уникальному Музею истории медицины в Серпухове уже 33 года. В нём представлены редкие экспонаты, связанные с историей серпуховского здравоохранения, начиная со второй половины XIX века и до наших дней.

В музее можно увидеть старинные инструменты, исторические документы и монографии знаменитых специалистов.

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Детский сад и школу построят в районе Коммунарка в Москве

Парки Красногорска с начала года посетили более 4,2 млн человек

Школьники из Красногорска создали проект литературной аллеи в парке
#студенты
#школьники
#колледж
#школа
#врачи
#московская область
#праздник
#серпухов
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Детский сад и школу построят в районе Коммунарка в Москве
Ефимов: новые детский сад и школа появятся в Коммунарке
09 октября 2024, 17:41

Фото: iStock/ilkercelik

Образовательный комплекс из детского сада и школы построят в районе Коммунарка в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба московского градостроительного комплекса.
Отмечается, что речь идёт о детском саде на 225 мест и школы на 450 учеников, которые построят по заключённому договору участия о развитии инфраструктуры с девелопером ФСК.

По данному договору объекты будут сданы в эксплуатацию в 2026 году. После завершения строительства комплекса инвестор передаст объекты в столичную систему образования.

Ефимов добавил, что детский сад и школа появятся в ЖК «1-й Саларьевский».

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#строительство
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#проект
#инвесторы
#застройщики
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Парки Красногорска с начала года посетили более 4,2 млн человек
09 октября 2024, 17:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Свыше 4,2 млн человек посетили парки, расположенные в городском округе Красногорск, за первые три квартала текущего года, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«В частности, одним из самых популярных мест отдыха жителей и гостей Красногорска стал Городской парк. С января по сентябрь он приял более 766 тысяч посетителей — на 26% больше, чем в прошлом году. Выросло количество гостей и в парке культуры и отдыха «Ивановские пруды». В этом году здесь побывали свыше 743 тысяч человек, что на восемь процентов больше, чем за тот же период прошлого года», — говорится в сообщении.
В администрации также сообщили, что экопарк «Губайловский» в текущем году посетили 855 тысяч человек. Это на 28% больше прошлогодних показателей. А посетителями детского городка «Сказочный» стали свыше 750 тысяч человек. Рост по сравнению с прошлым годом составил 11%. Отмечается рост посещаемости и других парков округа.

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#красногорск
#парки
#благоустройство
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Школьники из Красногорска создали проект литературной аллеи в парке
09 октября 2024, 17:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Проект «Поэтическая аллея» — это инициатива группы «Город для человека». Учащиеся школы №18 создали проект, направленный на сохранение и распространение культурного наследия Серебряного века в Красногорске. Они стремятся привлечь внимание местных жителей и туристов к истории и культуре города, а также организовать новое культурное пространство в парке «Ивановские пруды», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Поэтическая аллея» представляет собой серию информационных стендов, посвящённых поэтам-символистам Серебряного века, творившим на территории современного Красногорска в XIX–XX веках.

На стендах горожане и гости округа смогут ознакомиться с подробными биографиями поэтов и их произведениями.

Чтобы получить больше информации о литературе города и её выдающихся деятелях, достаточно отсканировать QR-код, размещённый на стендах. Он перенаправит вас на веб-сайт проекта «Поэтическая аллея», где вы найдёте подробные сведения о каждом поэте, а также сможете прочитать его произведения и прослушать записи, сделанные учениками школы № 18.

Проект «Поэтическая аллея» преследует несколько целей:

  • приобщение жителей Красногорска к его истории и культуре;
  • повышение туристической привлекательности значимых исторических мест города;
  • создание нового культурного пространства в парке «Ивановские пруды».
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