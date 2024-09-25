Когда и где собирать грибы в Подмосковье 2024: места и сезоны

Основная цель проекта — сокращение объёма пластиковых ёмкостей из полиэтилентерефталата. Сжатие бутылок перед утилизацией облегчает их хранение, транспортировку и обработку. Кроме того, уменьшается количество выездов мусоровозов.



Первая акция с использованием ярких контейнеров «Сожми и закрути ПЭТ» от компании «ПластСервис» состоялась 25 сентября в городском округе Серпухов в Дашковской школе.



Проект успешно развивается и реализуется не только в Москве и Московской области, но и в Ленинградской, Нижегородской, Тульской, Свердловской областях, а также на Сахалине.







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