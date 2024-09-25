Когда и где собирать грибы в Подмосковье 2024: места и сезоны

Фото: istockphoto / TasiPas
Осень в Подмосковье — время, когда любители «тихой охоты» отправляются в леса в поисках ароматных грибов. Регион славится богатыми местами, где можно собрать щедрый урожай. О самых грибных локациях Московской области расскажет редакция «Радио 1».
Когда собирать грибы в Подмосковье осенью 2024Осень — отличное время для сбора грибов в Московской области. Это возможность прогуляться по лесу, насладиться тишиной и красотой природы, а также поискать вкусные грибы. Сентябрь принесёт богатый урожай, но грибы можно будет собирать до ноября. Во время сильных дождей и при резких колебаниях температуры можно ожидать особенно обильный урожай. В таких благоприятных погодных условиях количество собранных грибов значительно возрастёт.
Где собирать грибы в Московской области
Топ 5 грибных мест в ПодмосковьеВ Подмосковье можно найти множество локаций для любителей грибной охоты, но наиболее популярными и востребованными среди грибников считаются следующие места:
- на Ярославском направлении, в окрестностях станций Зеленоградск, Калистово, Семхоз и Абрамцево, грибники могут обнаружить опята, вешенки, лесные шампиньоны, моховики и белые грибы;
- на Савеловском направлении, у станций Икша, Морозки и Турист, ассортимент грибов включает подберёзовики, опята, маслята, лисички, сыроежки и вешенки;
- на Киевском направлении, неподалёку от станций Алабино, Селятино, Рассудово и Бекасово, можно найти боровики, летние опята, волнушки и вешенки;
- на Казанском направлении, в районе станций Данино, Григорово, Гжель, Игнатьево, Бронницы, Луховицы и Егорьевск, доступны белые грибы, синеножки и осенние опята;
- на Ленинградском направлении, возле станций Подрезково, Поварово, Головково, Фроловское и Покровка, можно собрать белые грибы, подберёзовики, подосиновики, опята и грузди.
Календарь грибника
СентябрьВ леса приходит осень, а значит можно найти такие грибы, как: белые грибы, подберёзовики, подосиновики, маслята, лисички, шампиньоны, сыроежки, грузди, рыжики, опята.
Октябрь:В октябре можно найти белые грибы, шампиньоны, лисички, сыроежки, опята, грузди. Всё ещё можно встретить подосиновики и подберезовики и найти осенние опята.
НоябрьВ этом месяце можно пойти собирать опята, вешенки, грузди и рыжики.
Фото: istockphoto / Zbynek Pospisil
Какие грибы растут в Московской областиВ Московской области растёт более 400 видов съедобных грибов. Вот некоторые из них:
Белые грибыБелые грибы, также известные как боровики, являются одними из самых популярных и ценных видов грибов в Московской области. Они растут в хвойных и лиственных лесах. Сезон сбора белых грибов начинается в середине июня и продолжается до конца октября.
ЛисичкиОни начинают появляться в конце мая и продолжают расти до поздней осени. Лисички считаются деликатесом и используются в различных блюдах европейской кухни.
ОпятаОпята — это грибы, которые растут на пнях и стволах деревьев. Они встречаются в лиственных, хвойных и смешанных лесах. Сезон сбора опят начинается в конце лета и продолжается до середины осени.
ГруздиГрузди — это грибы, которые растут в сырых и тенистых местах в лиственных и смешанных лесах, особенно много их в берёзовых рощах. Сезон сбора груздей начинается в середине июля и продолжается до конца октября.
Как правильно собирать и срезать грибыСбор грибов — увлекательное занятие, но важно делать это правильно, чтобы не повредить грибницу.
- Собирайте грибы только в экологически чистых местах. Избегайте мест вблизи промышленных объектов, дорог и свалок.
- Не собирайте грибы, которые вам неизвестны. Некоторые виды грибов могут быть ядовитыми или несъедобными. Если сомневаетесь, лучше оставьте гриб в лесу.
- Собирайте грибы аккуратно, не разрушая грибницу. Выкручивайте грибы из земли, а не срезайте их ножом.
- Обрабатывайте собранные грибы сразу после возвращения домой. Переберите их, удалите подозрительные экземпляры и тщательно промойте оставшиеся грибы.
- Не храните собранные грибы долгое время. Чем быстрее вы их обработаете, тем меньше вероятность того, что они испортятся.
Фото: istockphoto / Natalya Maisheva
Как отличить ядовитые грибы от съедобныхСобирание грибов может быть интересным занятием, но требует осторожности и знаний, чтобы избежать отравления. Вот несколько советов, как отличить съедобные грибы от ядовитых:
- изучите виды грибов: перед походом в лес ознакомьтесь с основными съедобными и ядовитыми видами грибов. Существуют специальные справочники и приложения, которые помогут вам определить грибы по их внешнему виду;
- обратите внимание на цвет и форму: сравните внешний вид гриба с описаниями съедобных и ядовитых видов. Ядовитые грибы могут иметь яркие несоответствующие цвета или необычные формы. Например, мухомор имеет характерные красные шляпки с белыми пятнами. Однако если гриб слишком бледный, то возможно, что он тоже опасен.
- проверьте запах: съедобные грибы часто имеют приятный аромат, в то время как ядовитые могут пахнуть неприятно или странно;
- изучите свойства шляпки и ножки: имеет значение не только цвет, но и структура. У многих ядовитых грибов пластинчатая структура шляпки, а ножка — полой внутри, а ещё не имеет мешочка или «юбочки», которая соединяет шляпку с ножкой;
- Не собирайте грибы без уверенности: если вы не уверены в грибе, лучше не рисковать и не брать его.
Читайте также:
Отдых в Подмосковье осенью 2024: куда поехать на один день или выходные
Блогер Тихомиров раскрыл, когда в Подмосковье начнётся сезон грибов
В Подмосковье провели 2,7 тыс. исследований продающихся на рынках грибов
Дайана Хусинова