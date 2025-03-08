Звезду «Что? Где? Когда?» Аскерова* объявили в розыск

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Бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова объявили в розыск. Об этом говорится в базе розыска МВД России.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК <…> Ранее разыскивался», — говорится в карточке ведомства.
Уточняется, что Аскеров* обвиняется в реабилитации нацизма. Причиной заведения дела стала его публикация о полководце Георгии Жукове, которая была размещена в соцсетях.
Напомним, в декабре 2022 года игрока «Что? Где? Когда?» признали иностранным агентом. В январе Росфинмониторинг внес Аскерова* в список экстремистов и террористов.
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*признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Екатерина Коршунова