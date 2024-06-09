В отношении звезды «Что? Где? Когда?» могут возбудить уголовное дело

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
В отношении журналиста, звезды телепередачи «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* могут возбудить уголовное дело по факту нарушения правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, основания для возбуждения уголовного дела в отношении Аскерова* имеются. Согласно информации источника, если дело будет возбуждено и иноагента задержат, то ему будет грозить до двух лет тюремного заключения.
По данным правоохранительных органов, Аскеров* уклоняется от выполнения обязанностей, которые предусмотрены российским законодательством.
Напомним, в январе текущего года Ровшана Аскерова* оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иностранного агента.
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*признан в РФ иностранным агентом
По данным правоохранительных органов, Аскеров* уклоняется от выполнения обязанностей, которые предусмотрены российским законодательством.
Напомним, в январе текущего года Ровшана Аскерова* оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иностранного агента.
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*признан в РФ иностранным агентом
Екатерина Коршунова