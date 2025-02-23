Экс-игрок «Что? Где? Когда?» иноагент Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей

Против экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* возбуждено три исполнительных производства, а его общая задолженность в России составляет 130 тысяч рублей. Последнее из этих производств было открыто в начале февраля, сообщает РИА Новости.