Экс-игрок «Что? Где? Когда?» иноагент Аскеров* задолжал в России 130 тысяч рублей

Ровшан Аскеров* (Фото: Instagram** @roa72)
Против экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* возбуждено три исполнительных производства, а его общая задолженность в России составляет 130 тысяч рублей. Последнее из этих производств было открыто в начале февраля, сообщает РИА Новости.
Ранее Савеловский районный суд трижды штрафовал Аскерова* за нарушение требований законодательства об иностранных агентах.
В августе 2023 года его оштрафовали на 40 тысяч рублей за непредоставление отчетности, в сентябре он получил такой же штраф за отсутствие соответствующей пометки, а в январе прошлого года был оштрафован на 50 тысяч рублей.
Кроме того, Следственный комитет расследует в отношении него уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. По данным следствия, Аскеров* разместил в соцсетях ложные сведения, которые порочат память маршала Советского Союза Георгия Жукова. В связи с этим он был заочно арестован и объявлен в розыск.
Как ранее сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы телекомпании «Игра-ТВ» Виктория Селиванова, Аскеров* не участвует в программе «Что? Где? Когда?» и давно покинул Россию.
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*Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, признан Минюстом РФ иноагентом в России
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
В августе 2023 года его оштрафовали на 40 тысяч рублей за непредоставление отчетности, в сентябре он получил такой же штраф за отсутствие соответствующей пометки, а в январе прошлого года был оштрафован на 50 тысяч рублей.
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Кроме того, Следственный комитет расследует в отношении него уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. По данным следствия, Аскеров* разместил в соцсетях ложные сведения, которые порочат память маршала Советского Союза Георгия Жукова. В связи с этим он был заочно арестован и объявлен в розыск.
Как ранее сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы телекомпании «Игра-ТВ» Виктория Селиванова, Аскеров* не участвует в программе «Что? Где? Когда?» и давно покинул Россию.
Читайте также:
Боксер Бивол победил Бетербиева и завоевал звание абсолютного чемпиона мира
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в марте
«Ребенок от 1057 мужчин? Я не вру про беременность»: Порнозвезда дикого секс-марафона Бонни Блю оспорила слухи
*Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, признан Минюстом РФ иноагентом в России
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева