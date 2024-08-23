Звезду «Галилео» лишили прав за пьяное вождение

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Актера Бориса Репетура, который известен по озвучиванию шоу «Галилео» и работе в театре и кино, лишили водительских прав за пьяное вождение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.
Отмечается, что Репетур получил штраф в размере 30 тысяч рублей, с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года.
Борис Репетур является «закадровым голосом» многих российских телевизионных передач. Он также озвучил около тысячи рекламных роликов. В 1995-1998 годах вместе с Антоном Зайцевым Репетур вел телепередачу «От винта!».
Ранее сообщалось, что суд Лысогорского района Саратовской области оштрафовал депутата Госдумы Валерия Рашкина. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Борис Репетур является «закадровым голосом» многих российских телевизионных передач. Он также озвучил около тысячи рекламных роликов. В 1995-1998 годах вместе с Антоном Зайцевым Репетур вел телепередачу «От винта!».
Ранее сообщалось, что суд Лысогорского района Саратовской области оштрафовал депутата Госдумы Валерия Рашкина. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова