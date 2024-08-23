Россиянам раскрыли, можно ли в РФ не платить по кредиту

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Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша заявил, что законом предусмотрено списание кредитных обязательств с граждан, погибшим в ходе участия в специальной военной операции.
«Не возвращать кредит человек может только в том случае, если он с доблестью погибнет при участии в СВО. Другие варианты у нас отсутствуют. Если человек просто умрет, кредитные обязательства перейдут на его наследников. Банковская система хорошо защищена со стороны закона, и говорить о том, что в России есть какие-то возможности не отдавать кредиты, не приходится», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кваша.
Специалист также напомнил о существующей процедуре банкротства.
А юрист Сергей Истомин отметил, что в случае утери водительского удостоверения восстановить документ можно через «Госуслуги».
«Если вы потеряли водительское удостоверение, вы можете продолжить ездить на машине. Будет выдана копия документа, которая позволяет управлять автомобилем с момента утери прав до их восстановления. Пересдавать экзамен после утери прав не требуется. Кроме того, существует возможность восстановления водительского удостоверения через «Госуслуги», — пояснил в беседе с «Известиями» Истомин.
Ранее управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры» юрист Илья Русяев заявлял, что за вербовку людей в ряды террористов может грозить до 20 лет лишения свободы.
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